Кто и как защищал российских императоров от убийц

«Лента.ру» начинает цикл публикаций о том, как в разные годы в России и СССР охраняли первых лиц государства. Телохранители были рядом с царями, вождями и президентами в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о личной жизни объекта номер 1. Первый рассказ — о том, как в дореволюционной России была организована императорская охрана, предшественница советских спецслужб. Начавшись со стрельцов, доставшихся династии Романовых по наследству от Ивана Грозного, она претерпела много изменений и к царствованию Николая II имела даже собственную авиацию.

В начале правления династии Романовых царей традиционно охраняли стрелецкие войска, сформированные еще при Иване Грозном. Но избалованные всеобщим почетом и высоким денежным жалованием стрельцы довольно быстро показали свою ненадежность. В 1682 году они участвовали в организованном царевной Софьей бунте, целью которого было убийство 10-летнего Петра I — царя, избранного Земским собором.

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Сам Петр, которому удалось спастись благодаря матери, усвоил урок — взойдя на престол в 1689 году, он не рискнул полагаться на предавших его однажды стрельцов. Царь сформировал первые полки Российской императорской гвардии — Преображенский и Семеновский, которые стали личной охраной Петра. В 1700 году им был присвоен статус полков лейб-гвардии, что окончательно закрепило за гвардейцами роль государевых телохранителей.

Они были преданны императорской семье и играли большую роль в политической жизни страны. Именно с помощью Преображенского и Семеновского полков на трон после смерти Петра I взошла его супруга Екатерина.

При помощи гвардейцев стала императрицей и дочь Петра Елизавета: после свержения юного правителя Ивана VI и принцессы-регентши Анны Леопольдовны в 1741 году она сформировала личную охрану исключительно из участвовавших в перевороте гвардейцев Преображенского и Семеновского полков.

Все они вошли в привилегированное подразделение гвардии — лейб-компанию, командиром которой стала сама императрица. Жалования для своих телохранителей правительница не жалела, как и различных преференций — дарила им дворянские титулы, фамильные гербы, а также качественное и дорогое обмундирование.

Возрожденные кавалергарды

Однако исключительная благосклонность Елизаветы Петровны и вседозволенность сыграла с лейб-гвардейцами злую шутку: большинство из них ударилось в разгул и пьянство, причем порой скандалы с ними происходили прямо во время службы. Кроме того, гвардейцы нередко устраивали стычки с владельцами винных лавок, которые отказывались бесплатно отпускать им спиртное.

Несмотря на то что Елизавете постоянно докладывали о неприглядном поведении сотрудников ее «службы безопасности», императрица закрывала глаза на все инциденты — максимальным наказанием для провинившихся была пара дней в карауле.

Конец бесчинствам гвардейцев положила Екатерина II. При том, что лейб-компанейцы помогли ей занять трон, императрица понимала всю ненадежность такой охраны и упразднила службу. Но уже через несколько лет, в 1762 году, из числа бывших гвардейцев отобрали самых достойных бойцов, которые вошли в возрожденную кавалергардию (она была распущена в 1731 году) — тяжелую кавалерию Российской империи. Кавалергарды стали нести внутридворцовый караул и охранять покои императрицы.

Екатерина Великая также ввела моду на привлечение в качестве телохранителей представителей покоренных народов — так в личной охране императрицы появились юноши из знатных татарских, турецких и черкесских родов. Но самыми преданными телохранителями были донские и кубанские казаки, землякам которых Екатерина даровала немало привилегий — к примеру, свободу от налогов.

«Умремте, а дальше не допустим»

Верой и правдой казаки служили и императору Александру I, который в 1811 году сформировал спецподразделение для личной охраны — Черноморскую казачью сотню, входившую в состав лейб-гвардии Казачьего полка. Именно «черноморцы», находившиеся около императора во время Битвы народов под Лейпцигом, фактически спасли жизнь правителя — нанесли внезапный и сокрушительный удар по вражескому флангу и дезориентировали стремительно приближавшихся к Александру противников.

Неудивительно, что казаки составили основу сформированного в том же 1811 году Собственного Его Императорского Величества Конвоя — первого в истории России подразделения, предназначенного исключительно для сопровождения и охраны правителя и его семьи.

Пришедший к власти в 1825 году Николай I решил обратиться к опыту Екатерины II: в 1828 году в составе Конвоя появился Кавказско-Горский взвод, состоявший из представителей знатных кавказских семей. В этом решении императора был политический подтекст — попытка стабилизировать неспокойную обстановку на Кавказе через приближение местной знати. Впрочем, и от услуг казаков император отказываться не спешил — Конвой был усилен эскадроном терских казаков, к которому в 1832 году добавилась Команда кавказских линейных казаков.

Для охраны Зимнего дворца император создал Роту дворцовых гренадеров — в ее состав могли попасть только солдаты, участвовавшие в войне с Наполеоном, а офицеры проходили личный императорский отбор. Не забывал правитель и о безопасности своих близких: с 1835 года к его жене были приставлены сначала два, а после и четыре камер-казака, которые повсюду сопровождали императрицу и несли караул около ее покоев.

На заре терроризма

Правление Александра II пришлось на время политического террора — реорганизация службы безопасности императора началась с формирования Дворцовой полиции, сотрудники которой охраняли резиденции монарха. Была усилена и личная охрана императора при его выездах, однако эти меры оказались неэффективны.

Во время первого в истории России теракта — покушения на Александра II, совершенного в 1866 году революционером-террористом Дмитрием Каракозовым, — жизнь императору спасли не телохранители, а шляпных дел мастер, который ударил Каракозова по руке за секунду до выстрела.

После этого инцидента была создана Специальная охранительная команда III Отделения Собственной канцелярии. Эта структура впервые в России начала использовать методы, ставшие основой работы служб безопасности. Так, при каждом выезде Александра одетые в штатское и вооруженные револьверами сотрудники Команды размещались по всему маршруту следования императора.

Но всего год спустя на него было совершено новое покушение — во время визита во Францию в Александра стрелял участник польского национально-освободительного движения Антон Березовский. Собственная охрана роковой момент упустила: жизнь императору спас один из телохранителей Наполеона III.

При третьей попытке убийства в 1879 году Александр сам вовремя успел уклониться от просвистевшей рядом пули, выпущенной одним из членов организации «Земля и воля»

А вот безопасность монарха во время его передвижения по железной дороге была организована на должном уровне — занимался ею организованный в 1876 году 1-й железнодорожный батальон.

Экстремисты предприняли несколько попыток подрыва императорского поезда, но они были тщетными: все передвижения монарха по железной дороге были максимально засекречены, к тому же были изготовлены два совершенно одинаковых состава, которые в пути следования постоянно менялись местами — определить, в каком именно находится Александр, было почти невозможно.

В 1880 году в структуре Департамента полиции МВД (ведомства, созданного вместо III Отделения Собственной канцелярии) появилось новое подразделение для охраны императора — «Охранная агентура».

Часть сотрудников агентуры при помощи стукачей (вольнонаемных информаторов) и филеров (агентов наружного наблюдения) отслеживала потенциальных террористов, остальные выполняли функции императорских охранников.

Но все усилия оказались тщетными — год спустя Александр II погиб от взрыва бомбы, брошенной ему под ноги народовольцами

Впрочем, уже во время правления Александра III усиленная работа агентуры помогла предотвратить готовящееся на него покушение, в числе организаторов которого был брат Владимира Ленина Александр Ульянов.

А в сентябре 1881 года была номинально учреждена должность начальника службы личной безопасности императора — ее занял генерал-адъютант Петр Черевин, которому отныне подчинялись все службы, ответственные за охрану государя.

К слову, по воспоминаниям современников Черевина, тот грешил склонностью к употреблению алкоголя, но службу свою нес отменно — держал на контроле все подведомственные ему структуры, координировал их деятельность и всегда был начеку.

«Тяжело терять такого друга»

С ведома начальника службы безопасности резиденция монарха начала охраняться солдатами Сводно-гвардейского батальона. Продолжил Черевин и усиление императорской безопасности на железной дороге: во время путешествий Александра III на поездах вдоль всего полотна выстраивались военные из железнодорожного батальона, которые до этого тщательно проверяли пути на предмет заложенных бомб.

После смерти Александра III Черевин возглавил службу охраны Николая II. Во многом благодаря ему церемония коронации нового правителя с точки зрения безопасности была организована блестяще. Новому государю генерал служил вплоть до своей смерти — он умер в феврале 1896 года от двустороннего воспаления легких.

В очередной раз служба безопасности монарха была реорганизована после убийства в начале 1905 года великого князя Сергея Александровича — образовался Особый отряд охраны по обеспечению безопасности императора вне территории императорских резиденций, который возглавил авторитет в области сыска и охраны генерал-майор Александр Спиридович.

Безопасность императорских резиденций была построена по системе тотального контроля: придворцовая территория, на которой размещались десятки постов, в темное время суток была ярко освещена, а перед каждой утренней прогулкой монарха солдаты с немецкими овчарками и доберманами тщательно прочесывали парк. Безопасность в плане ударов с воздуха обеспечивали специальный авиационный отряд и Отдельная батарея воздушной артиллерийской обороны резиденции императора.

Внутри резиденций по-прежнему дежурили сотрудники Дворцовой полиции — их посты были размещены таким образом, что любой член императорской семьи попадал под наблюдение, как только покидал свои покои. Было у Николая и два телохранителя («личника»): камер-казаки вахмистр Алексей Пилипенко — единственный охранник, который оставался с императором до последнего дня его жизни, и стрелок Тимофей Ящик, который позже писал о своей службе в мемуарах — «это не служба, а дело чести».

После отречения императора от престола все охранные части были расформированы, а Собственного Его Императорского Величества Конвой стал сперва Конвоем Верховного главнокомандующего, а немногим позже также прекратил свое существование — был разбит на Терский и Кубанский гвардейские дивизионы.