Кто на самом деле виновен в смерти Чапаева

Несмотря на то, что история жизни знаменитого красного командира, времен Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева известна чуть ли не по секундам, а версий его гибели существует около десятка, периодически в прессе появляются новые невероятные гипотезы того, кто на самом деле оказался виновником гибели прославленного командира дивизии. В частности Клавдия, дочь В.И. Чапаева в своих интервью неоднократно утверждала, что отца погубила его вторая жена.

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Не берите жен на фронт

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Во время боевых действий против белогвардейцев В.И. Чапаев, как известно, поддерживал в своей дивизии жесткий порядок. Так продолжалось до тех пор, пока в расположение дивизии не прибыл Дмитрий Фурманов. На фронт новый комиссар захватил с собой жену, несмотря на то, что остальной командный состав дивизии оставил своих любимых дома. Сколько Василий Иванович не пытался объяснить комиссару, что фронт не место для женщин, ничего не помогало. Не удивительно, что скоро в расположение дивизии прибыли супруги всего руководящего состава, чтобы скрасить тяжелые боевые будни своих мужей. Начались постоянные склоки, ругань, дележ привилегий. Дивизия превратилась в одну большую коммунальную квартиру. В.И. Чапаев, который к окончанию Гражданской войны успел развестись со своей первой женой Пелагеей, глядя на своих подчиненных, женился вторично по «большой любви» на женщине с аналогичным именем - Пелагея. Пока муж воевал за счастье трудового народа, новая жена воспитывала дочь и двух сыновей командира дивизии от первого брака.

Расплата за измену

По одной из версий, именно вторая жена В.И. Чапаева после того, как ее застали с любовником, из мести погубила его. Данную точку зрения высказала в своем интервью журналисту АиФ дочь Василия Ивановича Чапаева – Клавдия. Как утверждала пожилая женщина, обстановка на фронте была очень сложная и В.И. Чапаев постоянно пропадал в штабе, не уделяя достаточного количества времени жене. Не удивительно, что заскучавшая без мужской ласки женщина вскоре закрутила роман с начальником артиллерийского склада дивизии Георгием Живоложиновым. О романе знали все кроме мужа. Тем не менее, однажды, как в плохом анекдоте, В.И. Чапаев в неурочное для себя время неожиданно зашел домой. Спальня оказалась заперта, а из-за двери доносились характерные звуки любовных утех. Разозленный командир дивизии попытался сломать дверь, но та не поддалась.

В это время Живоложинов, понимая, что разговор с ним у В.И. Чапаева будет короткий, начал стрелять. Несколько пуль пробили дверь, но Чапаева не задели. Взбешенный подобным вероломством Василий Иванович, плюнул, и ушел в штаб. Вскоре на его пороге появилась неверная жена, которая упала к нему в ноги с просьбой простить ее измену и помириться. Однако Чапаев остался непреклонным. Не добившись желаемого, Пелагея совершила свою «бабью месть», отпиравшись в расположение белогвардейцев, где сообщила о численности войск дивизии, лучших направлениях для атаки и времени, когда удобнее всего произвести нападение. Дальнейшие события хорошо известны.

Неожиданная откровенность