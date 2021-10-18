Какие ругательства, которые появились в СССР, уже исчезли

В СССР нецензурно выражаться на людях считалось верхом невоспитанности. Поэтому смекалистые советские граждане придумали ругательства, употреблять которые можно было даже при детях. Некоторые из этих выражений до сих пор активно используются современной молодежью.
Буржуй недорезанный – ругательство чисто советского происхождения. Чаще всего его использовали представители рабочего класса в адрес какого-либо зажиточного гражданина.
Это сокращенное слово от «контрреволюционер». Так обзывали всех, кого подозревали в контрреволюции, или попросту человека, который не пришелся по нраву.
Данное ругательство является эвфемизмом, то есть фразой, заменяющей нецензурную брань. Выражение «Маркс твою Энгельс» граждане употребляли в случаях, когда испытывали досаду, обиду или даже удивление.
Политическая проститутка – это человек без принципов, готовый на все ради того, чтобы достичь своей цели. Словосочетание «политическая проститутка» обрело популярность после выхода в 1937 году на экраны страны фильма «Ленин в Октябре». В киноленте данное выражение использует в своей речи сам Владимир Ильич. Однако тот факт, что вождь пролетариата действительно высказался таким образом, до сих пор не доказан.
Этим выражением мы обязаны замечательным писателям Ильфу и Петрову. Именно они впервые использовали его в своем произведении «12 стульев». О его происхождении в умах литераторов можно только догадываться. Одно время аборты в Советской России были запрещены, поэтому часто женщины делали их в подпольных кабинетах. Не мудрено, что операции порой не имели желаемого результата и ребенок вопреки всему появлялся на свет. Но в лучшем случае он оказывался никому не нужным или оставался калекой.
Представители рабочего класса презрительно называли так тех, кто мнил себя умнее других. Это выражение впервые появилось в 50-х годах в лагерной лексике. Как известно, всевозможных паразитов в лагерях хватало, и от вшей не был застрахован никто, даже чистоплотные интеллигенты.
«Блин» – это тоже эвфемизм, заменяющий одно известное всем ругательство, которое тоже начинается с буквы «б». Предположительно, появилось оно в конце 80-х – начале 90-х годов. Некоторые лингвисты полагают, что «блин» произошел от более старого выражения «блин горелый». Как бы то ни было, «блин» до сих пор является самым употребляемым ругательством среди российских граждан.
Бичом в СССР называли опустившегося, иногда бездомного человека. Нередко это слово использовалось как средство, чтобы оскорбить кого-либо. Причем бич в Советском Союзе считали аббревиатурой, которая расшифровывалась как «бывший интеллигентный человек». Однако существует версия, что данное понятие произошло от английского слова beach – «пляж». В англоязычных странах разорившихся людей называли beachcomber – «пляжный бродяга».
Это слово появилось в лексиконе советских граждан в 70-х годах ХХ века. Бомжами обзывали всех алкоголиков, хулиганов и тунеядцев. Немногие даже тогда знали, что аббревиатуру «бомж» использовали при написании протоколов милиционеры. Бомжом именовалось ими лицо без определенного места жительства. Хотя изначально подобных элементов обозначали как «БОМЖиЗ» - лицо без определенного места жительства и занятий.