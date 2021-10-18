На руках по ЛЭП, на паровозе и кабриолете: как бежали через Берлинскую стену

Иногда ради свободы человек готов на все. «Рамблер» вспомнил самые удивительные истории побега в Западный Берлин. Кажется, что такое может произойти только в кино, но это случилось на самом деле.

Фото: Neptuul/wikimedia.org Neptuul/wikimedia.org

Берлинская стена окончательно разделила ГДР и ФРГ, а восточную часть Берлина отделила от западной. Возведенная 13 августа 1961 года, она стала зримым воплощением железного занавеса, но в ГДР ее называли Антифашистским оборонительным валом, а в ФРГ — Позорной стеной. За попытку нелегально преодолеть стену в ГДР можно было получить срок до десяти лет, но смельчаки все равно пробовали.

Видео дня

Акробатический этюд

В жизни циркового артиста Хорста Кляйна не было более судьбоносного выступления, хотя оно обошлось без зрителей. В феврале 1963 года профессиональный акробат решился на прогулку по линии электропередачи, которая была протянута над стеной. Он дождался, пока мимо пройдет пограничный патруль, взобрался на столб высотой в 20 метров и начал свой путь в страну капиталистического шика, на руках преодолевая метр за метром провода. Физически подготовленный Кляйн смог продержаться 30 метров, несмотря на сильный мороз в тот день, но потом все же упал, не добравшись до следующего столба. Однако удачно — без серьезных повреждений и уже в Западном Берлине.

Самое таинственное во всей этой истории то, что линия была отключена от тока — одни исследователи связывали это с тем, что Кляйну помог неизвестный сообщник, другие считали что в это время власти двух частей города активно делили инфраструктуру, а то, что поделить было нельзя, просто выводили из строя.

Кабриолет с тещей в багажнике

Молодой австриец Хайнц Майкснер, посещая ГДР по служебной надобности, влюбился в немку Маргрит Тюрау. Девушка ответила взаимностью, влюбленные решили пожениться и вместе с матерью Маргрит начать новую жизнь в Австрии. Но власти не разрешили женщинам покинуть ГДР ради любви к капиталисту. Тогда влюбленный токарь решился на авантюру. Хайнц Майкснер сумел тайно замерить высоту шлагбаума на КПП и арендовал на родине экстремально низкий кабриолет Austin Healey Sprite.

Ранним утром 5 мая 1963 года девушка легла на пол за передним сидением, прикрытая тентом, а ее мать спрятали в багажнике и обложили кирпичами — на случай, если пограничники начнут стрелять вслед. На КПП Хайнц отдал свои документы для проверки, потом резко нажал на газ и буквально пролетел под шлагбаумом, предварительно до предела ослабив крепления лобового стекла. Власти Восточного Берлина сделали выводы и доработали шлагбаум, приварив снизу железные трубы, чтобы исключить повторения такого фокуса.

Одиннадцать друзей Макса Томаса

Пожилой немец Макс Томас сначала не собирался никуда переезжать, но возведение стены и пограничные патрули в двадцати метрах от его сарая воспринял негативно. Тогда он решил использовать классический способ и прорыть подземный ход. Макс, которому шел уже 81 год, собрал еще одиннадцать пожилых друзей и начал претворять план в жизнь. В итоге двенадцать стариков за две недели прорыли туннель длиной в 32 метра, высотой в 175 см и шириной в полтора метра. Так мужчины позаботились о своих женах, чтобы пожилые фрау встретили свободу достойно, а не на четвереньках.

Штурм на паровозе

Машинист Гарри Детерлинг водил поезд к границе между двумя Берлинами. А в декабре 1961 года узнал, что железнодорожные пути, которые все еще соединяли части города, несмотря на стену, скоро будут совсем демонтированы. Тогда он решил использовать локомотив как таран для стены в том месте, где рельсы уходили в Западный Берлин. Он заранее повредил все стоп-краны, промчался мимо последней остановки и снес часть стены вместе с железными воротами, прорвавшись в западную часть немецкой столицы.

Что касается пассажиров, то 24 человека остались в ФРГ, другие вернулись обратно в ГДР вместе с поездом. А рельсы вскоре действительно разобрали.

На свободу на БТР

Трюк Детерлинга 17 апреля 1963 почти повторил солдат и слесарь Вольфганг Энгельс — по иронии судьбы, однофамилец теоретика социализма.

В районе Фридрихсфельде, где стояла 8-й моторизированная стрелковая дивизия, с солдатами которой он был знаком, Вольфганг угнал БТР, воспользовавшись тем, что солдаты отправились ужинать. На бронетранспортёре он добрался до стены на углу Эльзенштрассе и Хайдельбергерштрассе. Причем за несколько метров до цели Вольфганг остановил машину и предложил случайным прохожим присоединиться к побегу, но те отказались.

В одиночестве он протаранил ограждение, но преждевременно заглушил двигатель и застрял в стене. Несмотря на полученную при штурме травму головы Энгельс попытался перелезть через стену, но запутался в колючей проволоке. Пограничники начали стрелять. Но тут в ситуацию вмешались посетители пивной по ту сторону стены и полиция Западного Берлина, которая открыла ответный огонь