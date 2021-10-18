Племянница самой красивой императрицы Европы, которая стала уборщицей

История дочери герцога Баварского, чьих детей крестил сам император Франц Иосиф, доказывает, что родиться в правильной семье — это полдела, надо еще сохранить свое положение. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Сисси» Кадр из фильма «Сисси»

Герцогиня наполовину

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Мария Луиза родилась 24 февраля 1858 года в результате моргантического брака герцога Людвига Вильгельма Баварского и еврейской актрисы Генриетты Мендель, которая в замужестве стала баронессой Валлерзе. Правда, родители девочки смогли пожениться только через год после ее рождения, так что в глазах ревнителей нравственности она была бастардом. Впрочем, детство очаровательной малышки было безоблачным — она получила достойное образование, любила верховую езду и фехтование.

Мария Луиза стала любимицей младшей сестры своего отца — блистательной красавицы Елизаветы Австрийской, которую родственники ласково называли Сисси. Императрица чувствовала себя одинокой и приблизила к себе племянницу — ей импонировало увлечение девочки верховой ездой, которую любила и сама Елизавета. Австрийская императрица регулярно приглашала племянницу в Вену и в венгерский Гёдёллё. Так или иначе Мария Луиза стала ее доверенным лицом к неудовольствию чопорных аристократок, которые видели в ней, прежде всего, дочь актрисы-выскочки. По грустной иронии судьбы, рьяно недолюбливала ее и баронесса Хелена Вечера, в судьбе дочери которой Мария Луиза сыграла роковую роль.

Неукротимая Мария Луиза

Императрица Елизавета устроила и личную жизнь девушки, впрочем, не учитывая желания самой племянницы. 20 октября 1877 года юная красавица вышла замуж за графа Георга Лариша-Мённиха. Супружеская пара поселилась в Силезии, в течение двух лет Мария Луиза родила мужу сына Франца Иосифа и дочь Марию Валерию. Кстати, их крестным стал сам австрийский император Франц Иосиф, муж Елизаветы. После чего Мария Луиза сочла свой супружеский долг выполненным — другие ее дети не имели отношения к мужу. Чувствительная и влюбчивая красавица не собиралась хранить верность супругу, которого не выбирала, поэтому не видела ничего зазорного в связях на стороне.

Wikimedia

Отцом следующих ее двоих детей — Марии Генриетты и Георга Генриха — стал офицер и профессиональный наездник Генрих Бальтацци. Своего пятого ребенка, Фридриха Карла, она родила от журналиста Карла Эрнста фон Отто-Креквица.

Молодая графиня стала придворной дамой, ее муж камергером. Мария Луиза несколько лет сопровождала августейшую тетю в ее поездках, была поверенной в ее тайнах и сблизилась с ее детьми, особенно с кронпринцем Рудольфом. С1889 года граф и графиня Лариш фактически жили отдельно, а в 1896 году официально развелись.

Мария Луиза и кронпринц

Избалованная и падкая на роскошь графиня была в долгах и часто обращалась за помощью к своему кузену Рудольфу, который оплачивал ее счета. Это укрепляло дружбу, но одновременно и усиливало зависимость графини от капризов наследника престола.

Меланхоличный кронпринц Рудольф все больше погружался в депрессию и все чаще задумывался о различных способах покончить с собой. Причем Рудольф решил, что в последнем пути ему понадобится подруга, поэтому попытался уговорить на двойное самоубийство свою возлюбленную Мицци Каспар, но она отказалась. О его настроениях девушка сообщила полиции, но те никак не отреагировали на информацию. Впрочем, болезненная меланхолия была свойственна многим представителям дома Габсбургов.

Неизвестно, осознавала ли Мария Луиза все последствия, но она заочно познакомила с Рудольфа с племянницей своего возлюбленного Генриха Бальтацци Марией. Юная баронесса фон Вечера, как и многие девушки империи, была поклонницей молодого принца и пылко влюбилась. Мария Луиза фактически стала посредницей в тайных встречах Рудольфа и Марии, причем некоторые исследователи считают, что графиня получала за это крупные суммы. Возможно, Мария фон Вечера надеялась стать его женой: Рудольф безразлично относился к своей официальной супруге Стефании Бельгийской. Мария Луиза, опасаясь открытого неудовольствия император и императрицы, попыталась выйти из игры, но, возможно, Рудольф не дал ей шанса.

Wikimedia. Мария Луиза фон Лариш-Мённих и Мария фон Вечера

Как бы там ни было, 28 января 1889 года графиня, выполняя просьбу принца, привезла девушку в Хофбург, однако та внезапно сбежала от нее. Утром 30 января 1889 года принц Рудольф и Мария были найдены застреленными в замке Майерлинг.

Императорская чета некоторое время не могла поверить в самоубийство сына, но письма Рудольфа прояснили ситуацию. Он написал матери, что Мария добровольна стала его спутницей в смерти и тем самым облегчила ему решение уйти из жизни. Впрочем, точные обстоятельства дела до сих пор являются предметом спекуляции и домыслов. Некоторые историки считают, что имел место заговор.

Трагедия в Майерлинге поставила точку в придворной карьере Марии Луизы. В документах кронпринца нашли его переписку, изобличавшую участие графини Лариш в этой интриге. Убитая горем Елизавета немедленно велела племяннице покинуть двор, не желая слушать никаких оправданий.

Мария Луиза в гневе

Женщина вернулась в Баварию, в Роттах-Эгерне, где жила на вилле «Валерия». Там же она познакомилась с оперным певцом Отто Бруксом и вышла за него замуж в 1897 году. Впрочем, брак с опальной графиней обернулся для артиста проблемами. Баварский двор выразил солидарность с австрийским, поэтому муж Марии потерял возможность выступать. Кроме того, его теперь знали исключительно как мужа той самой скандальной графини Лариш. Артист и музыкант начал спиваться, рождение сына Отто в 1899 года не слишком помогло улучшить отношения.

Разгневанная и отчаянно нуждавшаяся в деньгах Мария Луиза решилась на ответные меры — написать мемуары о своей жизни при венском дворе с подробностями не для широкой публики. Император Франц Иосиф был вынужден выкупить у нее рукописи и назначить ренту за молчание. Впрочем, Мария Луиза, не умевшая экономить на себе, время от времени все равно пыталась договориться о публикации ее воспоминаний. Хотя сама женщина утверждала, что просто хочет обелить свое имя.

В 1906 году Отто Брукс стал директором театра в Меце, но уже в следующем году женщину постигло горе — ее дочь Мария Генриетта умерла от оспы. А в 1909 году трагедия в Майерлинге аукнулась Марии Луизе самым страшным образом — сын Георг Генрих застрелился в Неаполе, когда узнал, что его настоящим отцом являлся любовник матери, а мать невольно поспособствовала гибели кронпринца Рудольфа.

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В 1913 году женщина все-таки решилась пренебречь негласным соглашением с императорской фамилией и опубликовала книгу «Мое прошлое». Впрочем, она принесла ей меньше дивидендов, чем рассчитывала Мария Луиза — в преддверии большой европейской войны тайны австрийского двора уже не так живо интересовали публику. В 1914 году она овдовела, а еще через год потеряла и старшую дочь миссионерку Марию Валерию — тропики сгубили ее здоровье. Во время Первой мировой бывшая графиня работала сестрой милосердия в Мюнхене. А после войны даже сыграла себя в фильме об императрице Елизавете.

Мария Луиза в Новом свете

Бедствуя, Мария Луиза решила уехать в Соединенные Штаты. В 1924 году в статье о своей бурной молодости при дворе она честно написала, что выйдет замуж за любого, кто поможет ей эмигрировать в Америку вместе с сыном Фридрихом Карлом. Откликнулся фермер и маклер Уильям Генри Мейерс из Флориды. Впрочем, он чем только не занимался — например, рекламировал натуропатию. Брак с ним помог пожилой Марии Луизе получить вид на жительство в Штатах. Хотя она всегда утверждала, что это был фиктивный союз, американец вполне реально бил бывшую графиню, так что в конце концов аристократка сбежала от него в Нью-Джерси и зарабатывала на жизнь, нанимаясь то в кухарки, то в уборщицы. В очередной раз попытавшись заработать на своей биографии, она доверилась начинающему писателю, который выпустил о ней две книги, но обманул и не поделился гонораром.

Бульварное чтиво окончательно поставило крест на ее репутации в глазах европейской аристократии: она превратилась в жадную и мстительную аферистку, которая торгует своим фамильным наследием.