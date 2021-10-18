На какое пассажирское место в машине лучше не садиться

По данным ГИБДД, больше всего шансов выжить у пассажиров, сидящих на задних местах в авто – посредине на пассажирском кресле.

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Впереди наиболее опасно

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Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что использование ремней безопасности на самых рискованных, передних сиденьях авто, сокращает количество смертельных случаев в ДТП почти наполовину. В более чем 70% процентов случаях удается спасти жизнь в дорожных авариях с тяжелыми последствиями пристегнутым пассажирам задних сидений.

Как считает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, в российских ДТП при лобовом столкновении у тех, кто находится на передних сиденьях, смертность в 10 раз превышает количество аналогичных последствий для тех, кто сидит в салоне авто сзади. По данным российского Центра судебно-медицинской экспертизы, в основном (от 13 до 30% случаев) при лобовом столкновении водитель и рядом сидящий пассажир получают травмы от соприкосновения с лобовым стеклом, рулем или щитком приборов.

Национальное управление безопасностью движения на трассах (США) приводит статистику, доказывающую эффективность использования детских автокресел (удерживающих устройств). По данным NHTSA, среди младенцев процент выживаемости в ДТП превышает 70%, а у детсадовцев школьников – более 50%.

Отечественные судмедэксперты утверждают, что при лобовом ударе сила, воздействующая на водителя и пассажира, сидящего на переднем сидении, даже при скорости автомобиля 50 км/ч равна 1,5 тоннам. Если человек не пристегнут ремнем, серьезные травмы может нанести и сработавшая при столкновении подушка безопасности. Испанский офтальмолог Карлос Лапуэнте приводит данные о том, что срабатывающая подушка безопасности в более чем 30% случаях травмирует глаза. Вдобавок сетчатке глаз вредит натриевая кислота, входящая в состав подобных подушек.

По данным американского института IIHS, проводившего соответствующие краш-тесты, почти треть смертельных случаев в ДТП приходится на фронтальные удары, и гибнут в подобных авариях чаще всего сидящие спереди.

Безопасный задний центр

Австралийские ученые доказали, что наиболее безопасное место в автомобиле – центральное на заднем сидении, пристегнутый пассажир (или ребенок в автокресле) получает там травмы на 15% случаев реже, чем на других местах. Аналогичные данные, подтвержденные статистикой, озвучил инспектор главка МВД РФ С. В. Хранцкевич. Сергей Владимирович привел примеры того, что при ДТП наиболее безопасным является именно центровое заднее сиденье легкового автомобиля: при ударе сбоку при проезде перекрестка машина, повреждаемая извне, чаще всего получает удар в свою левую (правую) часть, а средина салона остается неповрежденной. В качестве примера ГИБДД ссылается на лобовую аварию, произошедшую в 2009 году под Ростовом. Тогда в автобусе, протараненном грузовиком, из 29 человек выжили только 8, и все они находились в конце салона.

Аналогичного мнения придерживаются американские статистики: по данным ученых, до 80% случаев ДТП свидетельствуют о том, что заднее пассажирское место – самое надежное. Тому есть объективное объяснение: оно сводится к тому, что сидящего позади изначально охраняет наличие моторного отсека машины, а сзади пассажира страхует багажник. Центробежная сила при ударе в ДТП гарантирует большую безопасность именно в середине сидящему пассажиру, поскольку тот при аварии оказывается не сдвинут дверьми деформированного в результате ДТП автомобиля – ни левой, ни правой.

Надо еще соблюсти условности

Эксперты популярного американского журнала Pediatrics говорят о том, что для обеспечения безопасности поездки пассажира на заднем сидении авто надо соблюсти ряд условностей. Детское автокресло для несовершеннолетних (в России по закону до 12 лет обязательно) или ремень безопасности, которым должен пристегиваться каждый пассажир. Детские автокресла лучше располагать по центру задних сидений (более трети пострадавших в подобных ДТП получали травмы именно будучи сбоку).

Сзади надежнее