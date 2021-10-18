Драгоценности Людмилы Зыкиной: кто их украл

Знаменитая советская певица Людмила Зыкина скончалась 1 июля 2009 года в больнице от сердечно-почечной недостаточности. Наследство, оставленное артисткой, по слухам было баснословным.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В частности, ей принадлежала коллекция эксклюзивных украшений. Некоторые из них были подарены Зыкиной известными политиками – Леонидом Брежневым, Гейдаром Алиевым и даже корейским лидером Ким Ир Сеном. По одной из оценок, их совокупная стоимость равнялась на тот момент 163 миллионам рублей. И это, не считая другого имущества, например, недвижимости.

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Несмотря на то что певица четырежды побывала замужем, своих детей у нее не было. Завещания Зыкина не оставила, и официальными наследниками стали ее ближайшие родственники, дети сводного брата Александра - Екатерина, Георгий и Сергей Зыкины.

Однако обнаружилось, что пресловутые драгоценности куда-то исчезли. Племянники Зыкиной подали заявление в полицию. В 2010 году часть украшений была найдена у Татьяны Свинковой – домработницы и личной помощницы Людмилы Георгиевны. Еще задолго до смерти Зыкина оформила на Свинкову дачу в Михалево. Там и обнаружились ювелирные изделия. Свинкова утверждала, что покойная хозяйка сама дала ей ценности и завещала, чтобы деньги, вырученные от их продажи, она вложила в постройку памятника певице, а остальное отдала в храм. Однако подтвердить достоверность этих слов никто не мог.

Свинкова вернула ценности добровольно, а также указала банковскую ячейку, где хранились другие украшения на сумму около 2 миллионов долларов.

Все было передано на хранение племяннику певицы Сергею Зыкину. Брат и сестра оформили на него доверенность на управление этим «алмазным фондом». Бриллианты сразу же попытались продать с аукциона, но оказалось, что это невозможно сделать по закону, так как камни являлись вещественными доказательствами в возбужденном прокуратурой уголовном деле.

В ходе следствия по делу о наследстве Зыкиной давали показания такие люди со звездными именами, как Иосиф Кобзон, Тамара Синявская, Валентина Толкунова, Александра Пахмутова. Всего в качестве свидетелей проходили около 30 человек.

Тем не менее самые дорогие украшения так и не были найдены. Куда-то делись серьги и колье с белыми сапфирами, а также серьги с уральскими изумрудами весом в 40 карат, стоящие порядка 20 миллионов рублей. Имеющиеся в наличии драгоценности «потянули» на 7 миллионов долларов, но судьба остальной части коллекции – примерно на сумму около 5 миллионов долларов – так и осталась неизвестной.

Выдвигались версии, что у Зыкиной имелся какой-то тайник в саду; что кто-то нелегально вывез ценности за рубеж и т.д. Делом занимались не только органы прокуратуры, но и ФСБ.