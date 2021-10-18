Как национальный герой и три будущих премьера ограбили поезд

Когда интересы революции требовали денег революционеры выходили на большую дорогу, как обычные бандиты. В молодости экспроприациями занимался не только Сталин, но и будущий национальный герой Польши Юзеф Пилсудский. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Статский советник» Кадр из фильма «Статский советник»

Польские социалисты боролись с самодержавием не менее яростно, чем русские. Но если последние мечтали о перемене общественного строя, то голубой мечтой поляков была независимая Польша. И если в России революция 1905 — 1907 года скорее обессилила даже самых упорных борцов с режимом, то в Польше активность Боевой организации Польской социалистической партии только возросла. Кстати, организацию основал еще в 1904 году Юзеф Пилсудский, будущий первый глава свободной Польши. А в 1908 году в Кракове была открыта подпольная школа боевиков. Средства любезно предоставили австрийцы, заинтересованные в том, чтобы поляки продолжали покусывать русское правительство.

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В общей сложности в боевые группы входило около 750 человек, которые только в 1906 году убили или ранили около тысячи русских чиновников всех рангов. В основном боевые группы занимались экспроприацией ценностей на нужды революции. А 26 сентября 1908 года было организовано самое удачное ограбление такого рода, причем возглавил его сам Юзеф Пилсудский.

Он же отобрал участников — в группу налетчиков вошли 16 мужчин и четыре дамы, в том числе и Александра Щербинская, которая впоследствии станет его второй женой. Также среди грабителей присутствовали Томаш Арцишевский, Александр Пристор, Валерий Славек — все они в свое время будут премьер-министрами Польской республики. Можно сказать, птенцы гнезда Пилсудского. Несмотря на то, что эти товарищи не были профессиональными разбойниками, к делу они подошли основательно.

Четыре боевика находились в поезде под видом пассажиров, остальные ждали почтовый поезд, направлявшийся из Варшавы в Петербург, на станции Безданы. Они не теряли время зря — отключили телефонную связь, убрали жандармов на станции. Во время перестрелки с охраной поезда они бросили бомбу в состав. Один солдат был убит, пятеро ранены. Грабители вскрыли сейфы с помощью динамита, переложили деньги в сумки и ушли. Добыча была внушительная даже по меркам империи — двести тысяч рублей. Революционеры распорядились деньгами в соответствии с убеждениями и потратили их на взятки должным лицам для того, чтобы вытащить из-за решетки своих товарищей. А также организовали в Галиции «Союз гражданского сопротивления» и пополнили кассу стрелецких союзов.

Wikipedia. Юзеф Пилсудский

В ходе следствия был арестован Ян Фиялковский, который пыток дал показания против Игнация Грабовского, который приютил грабителей. Также в деле появились признания предателя Эдмунда Тарановича. В конце концов были арестованы Чеслав Закшевский, Чеслав Свирский и Цезаря Казакевича — члены боевой группы. Свирского, Фиялковского и Закшевского приговорили к смертной казни, а Грабовского и Казакевича к каторге. Впрочем, смертный приговор первым тоже заменили на каторгу. Пожизненный срок закончился с Февральской революцией и дарованной узникам амнистией.

Впоследствии Фиялковский вернулся в Польшу, где товарищи по партии объявили ему бойкот за то, что он не выдержал пыток и выдал Свирского. При этом сам Свирский помог устроиться ему на работу, а летом 1939 года уехал с семьей в Бразилию в отпуск, узнал там о начавшейся войне и благоразумно решил не возвращаться.

Юзеф Пилсудский возглавил независимую Польшу в 1918 году и долгое время мечтал о конфедерации Междуморья, которая бы объединила Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и Финляндию, и тем самым поставила бы католический крест на имперских амбициях России и Германии.

Несмотря на победу большевиков в России (а может быть как раз поэтому), Пилсудский охладел к социализму сразу после того, как Польша стала свободной. Впрочем, он и не скрывал, что в данном случае социализм был средством, а не целью. Но вторую войну и советскую Польшу он уже не увидел, умер в 1935 году.