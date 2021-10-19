К наготе, особенно женской, на Руси было особое отношение. Так, с приходом христианства она была практически табуирована. И на то были свои причины, во многом носящие сакральный смысл.Исторические источники сохранили слишком мало сведений о жизни наших предков до христианской эпохи, но есть основания полагать, что интимная жизнь славян была достаточно «вольной».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Неизвестно, существовал ли на дохристианской Руси повсеместный разврат, как пытаются это представить некоторые исследователи, но многие славянские ритуалы носили «эpoтичecкий» характер. В частности, они были связаны с частичным или полным обнажением тела.

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Так, известно, что во время игрищ на Ивана Купалу (этот праздник отмечался еще в языческие времена) девушки так высоко прыгали через костер, что у них оголялись интимные места (трусов или панталон тогда, понятное дело, еще не носили, тем более в крестьянской среде). Увидеть цветущий папоротник в ночь на Ивана Купалу тоже можно было только обнаженным.

Во время эпидемий женщины обнаженными обходили деревню, оберегая ее от болезней. В таком же виде они рассыпали зерно вокруг своих домов – от нечистой силы.

В посевную страду девушки ночью обходили нагишом поля, чтобы поделиться силой деторождения с матушкой-землей, чтобы она принесла хороший урожай. Есть также сведения о том, что наши предки с той же «плодородной» целью проводили интимный акт прямо на поле, либо имитировали это занятие, нагими перекатываясь туда-сюда. В засуху женщины выходили на посевы и задирали подолы. Считалось, что вид женских органов должен вoзбyдить небо и оно пошлет на землю благословенный дождь…

Еще существовал такой интересный ритуал: если женщина в лунную ночь будет спать гoлoй или в полдень гoлышoм пройдет через поле под ярким солнцем, она забеременеет.

Девушки купались по утрам гoлыми в росе, чтобы быть красивыми.

С приходом христианства был установлен целый институт различных табу, призванных защитить человека от греха. В частности, женщинам было запрещено раздеваться дoгoлa, кроме разве что случаев похода в баню. Это объяснялось в том числе и тем, что нагота активно использовалась в языческих обрядах, от которых людей пытались «отучить».

Несмотря на многочисленные ритуалы, связанные с обнажением, наши предки избегали спать нагишом даже в сильную жару.

Объяснялось это тем, что когда человек спит, он беззащитен перед темными силами, которые могут легко завладеть им в таком состоянии. Если же это была женщина, она могла попасть во власть злых демонов, которые могли ее возжелать и вселиться в нее.

В христианскую эпоху запрет на наготу относился даже к супружеской жизни. Женщина не должна была переодеваться при муже и не должна была появляться перед ним полностью обнаженной, и даже интимный акт ей предписывалось совершать в исподнем белье. Спать она также должна была в рубахе.

Христианская церковь пыталась всячески бороться с животным началом в человеке, объявив, в частности, все, что относилось к интимным радостям, «срамным» и «бесовским». Считалось, что если мужчина увидит обнаженную женщину, то ее нагота возбудит его и он захочет с нею возлечь.

Даже между мужем и женой такое не поощрялось – священнослужители допускали секс, но только для зачатия детей. А тут речь шла уже о потрафлении животным инстинктам и получении удовольствия.