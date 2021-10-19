Как Шолохов два раза избежал расстрела

Одним из признанных во всем мире классиков русской литературы является Михаил Шолохов автор «Тихого Дона». Сегодня много спорят о том, действительно ли юный писатель мог написать это эпохальное произведение. При этом за скобками остаются действительно удивительные приключения, которые испытал писатель за свою жизнь, ведь только расстрелять его планировали дважды.

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Незаконнорожденный «нахаленок»

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Самое удивительное, что М.А. Шолохов вопреки распространенному мнению потомственным казаком никогда не был. Его матерь Анастасия Черникова, происходила из крепостных крестьян, а отцом стал зажиточный мещанин Александр Шолохов. Родился мальчик вне брака, пополнив ряды бесправных «нахаленков», как называли таких детей казаки, в чьем селе будущий писатель появился на свет. Несмотря на это Михаил Александрович всю жизнь считал себя настоящим казаком.

Дело в том, что его мать, вскоре после рождения сына была насильно выдана замуж за казака Стефана Кузнецова, который воспитал мальчика в традициях русского казачества. Тем не менее, когда Кузнецов, который на момент женитьбы был пожилым человеком, умер, мать писателя все-таки обвенчалась с его настоящим отцом.

Встреча с Махно

Тем не менее, сегодня, историков больше всего волнует, писал Шолохов свой роман или нет. Вроде бы: возраст молодой, образование четыре класса, нет дневников и архивов. Но для талантливого человека подобные обстоятельства не являются помехой. Тем более Михаил Александрович неоднократно доказывал свои незаурядные способности во время переделок, в которые попадал.

В наши дни малоизвестным фактом является служба Михаила Шолохова комиссаром во время Гражданской войны. На долю будущего писателя выпала неблагодарная задача сбора продовольственного налога с крестьян. Отдавать хлеб, те как водиться не хотели, и Шолохову приходилось применять силу, нередко перегибая палку. Не удивительно, что однажды его отряд в полном составе попал в плен к самому батьке Махно. Обычно с комиссарами у батьки разговор был короткий: виселица или расстрел. Тем не менее, по невероятному стечению обстоятельств Шолохов был отпущен батькой Махно на все четыре стороны, но с обещанием в следующий раз непременно расстрелять.

Историки считают, что свою роль в счастливом освобождении будущего писателя из плена бандитов сыграл его юный возраст и происхождение из казаков. Правда, звучали и другие версии этой истории. Дочь писателя, Светлана, утверждала, что Шолохов случайно наткнулся на деревенский дом в лесу, где дверь ему открыл сам Махно. Силы были равны и два командира просто разъехались, каждый в свою сторону.

Комиссар-коррупционер

Во второй раз писатель оказался приговоренным к расстрелу уже своим прямым начальством, за превышение власти и коррупцию. Однажды, чтобы не отдавать хлеб один из кулаков в качестве отступного предложил молодому комиссару взятку в виде великолепного жеребца. Ну, какой же казак откажется от подобного подарка. Шолохов согласился.

Однако о факте вопиющей коррупции вскоре узнало его начальство и комиссара, на которого скопилось немало доносов за излишнюю жестокость при сборе с крестьян хлеба, повторно приговорили к расстрелу. От смерти будущего писателя, которому на тот момент не было и восемнадцати лет спасло, можно сказать, чудо. Его отец привез из родного села фальшивую метрику, в которой говорилось, что Михаилу Александровичу всего 15 лет.