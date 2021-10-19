Терминаторы в Красной Армии: почему проект свернули

В 1945 году американцы захватили на территории Германии нацистскую лабораторию, в которой были обнаружены обезображенные экспериментами трупы советских солдат. В их тела были вживлены титановые кости и механизмы, заменяющие суставы.

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Поначалу американцы считали это опытами немецких ученых, но при допросах выяснилось, что они лишь изучали захваченные у СССР «образцы». Более подробно этот вопрос освещает американский историк Джефф Страсберг, отец которого возглавлял группу, созданную специально для изучения советских экспериментов.

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В своей книге «Секретное оружие Советов» он приводит ряд свидетельство того, что подобная программа в СССР действительно существовала в 1936—1941 гг. В ней участвовало 300 добровольцев, которым кости конечностей частично заменили на титановые протезы, практически неуязвимые для пуль, а в мозг вживили электроды, блокирующие болевые центры. Но побочным эффектом такой операции стали многочисленные психические отклонения. Возможно, именно из-за них советских боевых киборгов и не использовали.

Насколько успешным был эксперимент, сказать сложно, так как большая часть добровольцев, дислоцированная в Брестской области, была уничтожена немецкой артиллерией в первый день войны. Вероятно, по этой причине проект был свернут летом 1941 года. Занимавшиеся им ученые были переведены на другие объекты, и почти все погибли в ходе боевых действий (есть мнение, что совсем не случайно).

Судьба уцелевших «титановых солдат» доподлинно неизвестна — вся информация по проекту была изъята и засекречена после окончания войны. Сам проект признали бесперспективным, так как появилась атомная бомба, выдержать разрушительный удар которой не помогли бы и титановые кости.