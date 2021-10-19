Чем закончилось первое сражение Афганской войны

Датой начала участия советских войск в вооруженном конфликте в Афганистане считается 25 декабря 1979 года. В этот день на территорию Среднеазиатской республики был переброшен разведывательный батальон и подразделения военно-десантных сил, а первый бой с афганцами у советских солдат произошел уже 9 января 1980 года.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Восстание в провинции Баглан

Видео дня

В первых числах января 1980 года 4-й артиллерийский полк афганской армии поднял мятеж. Под контролем не подчиняющихся правительству солдат оказался город Нахрин в провинции Баглан. В ходе восстания были захвачены и расстреляны советские граждане – подполковник Каламурзин, майор Здоровенко и переводчик Газиев.

По просьбе афганского руководства и для спасения возможных выживших советников командование отдельного контингента советских войск получает приказ вернуть контроль над Нахрином и разоружить бунтующих солдат. 7 января командир 186-й мотострелкового выборгского полка полковнику Олегу Смирнову приходит советующее сообщение из штаба и подразделение выдвигается в сторону противника.

По замыслу командования мотострелки должны были наступать на Нахрин с севера и запада. После захвата населенного пункта следовал занять подступы к военному городку и разоружить заблокированных в нем мятежников.

Непростые афганские условия

9 января мотострелковый полк вышел из своих казарм и двумя колонами направился к восставшему Нахрину. Однако путь к цели сам по себе оказался серьезной военной операцией. Пройдя четыре километра, одна из колон советских войск столкнулась с всадниками численность до 100 человек. Афганцы преградили путь солдатам, но были рассеяны, появившимися вертолетами поддержки.

Вторая колонна через час после начала операции вышла к городку Ишакчи. Здесь советские бойцы были атакованы мятежниками численностью до 150 человек, имевшими на вооружении пушки. После атаки танкового взвода, поддержанной вертолетами, афганцы отступили в горы, потеряв два орудия и 50 человек убитыми.

Через несколько часов на перевале Шехджалаль мотострелков ждала засада из двух горных пушек и сотни афганцев. После скоротечного боя 15 мятежников было убито, а завал, из камней, мешающий проезду по дороге убран. На каждом перевале и во всех населенных пунктах русские встречали ожесточенное сопротивление. Афганцы нападали на колонны и устраивали каменные завалы, высота которых доходила до 3 метров.

Штурм города Нахрин

Вечером 9 января первый части мотострелкового полка вышли к Нахрину, где перекрыли дороги и блокировали военный городок. 10 января пехотинцы не покидая БМП, и при поддержке вертолетов атаковали казармы. Подъехав к зданию, солдаты покинули машины и разоружили афганцев.