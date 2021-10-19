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Новая оптическая иллюзия с платьем "взорвала" соцсети

Диана Товсепова
1 час назад

Пользователи соцсетей шумно обсуждают новую оптическую иллюзию. Видеоролик опубликовала пользовательница TikTok @xojemian из Канады. В ролике девушка становится в два раза стройнее прямо на глазах.

Все дело в платье. Девушка завязывает пояс платья, сделав свою талию значительно уже.

Видео стало "вирусным" и за несколько дней набрало почти три миллиона просмотров.

Хозяйка объяснила, что иллюзия возникает из-за того, как расположены темные волосы на платье. Когда пояс затягивается, они оказываются по бокам и скрывают объем талии.

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