Новая оптическая иллюзия с платьем "взорвала" соцсети

Пользователи соцсетей шумно обсуждают новую оптическую иллюзию. Видеоролик опубликовала пользовательница TikTok @xojemian из Канады. В ролике девушка становится в два раза стройнее прямо на глазах.

Все дело в платье. Девушка завязывает пояс платья, сделав свою талию значительно уже.

Видео стало "вирусным" и за несколько дней набрало почти три миллиона просмотров.