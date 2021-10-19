Новая оптическая иллюзия с платьем "взорвала" соцсети

Пользователи соцсетей шумно обсуждают новую оптическую иллюзию. Видеоролик опубликовала пользовательница TikTok @xojemian из Канады. В ролике девушка становится в два раза стройнее прямо на глазах.
Все дело в платье. Девушка завязывает пояс платья, сделав свою талию значительно уже.
Видео стало "вирусным" и за несколько дней набрало почти три миллиона просмотров.
Хозяйка объяснила, что иллюзия возникает из-за того, как расположены темные волосы на платье. Когда пояс затягивается, они оказываются по бокам и скрывают объем талии.