Самое страшное цунами в истории СССР

В ночь с 4 на 5 ноября жителей Северо-Курильска разбудило 7-бальное землетрясение. Через несколько минут подземные толчки прекратились. После землетрясения никто не ожидал, что за ним последует цунами. За первой, «всего» восьмиметровой, волной пошли вторая (до 15 метров) и третья. Спускавшиеся в низину за своим имуществом люди оказались обречены.

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В справке начальника областного Сахалинского управления милиции подполковника Смирнова (начало декабря 1952 года) говорится о том, как спасали людей, пострадавших от цунами. Кто успел, в одном белье бежал к сопкам, чтобы уберечься от океанских волн. Вторая, более мощная, волна цунами сносила и кружила в водовороте многотонные тракторы, грузовики и станки. Сносило в ледяную (4 – 6 градусов) океанскую воду и тысячи людей. Потом выбрасываемые на сушу трупы хоронили всю зиму. В справке Смирнова указывается на 1790 погибших среди мирного населения (около 1200 человек – жители Северо-Курильска). Почти все трупы, за исключением нескольких, смыло в море.

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Начальник Камчатской вулканологической станции АН СССР Борис Пийп писал в своем дневнике в декабре 1952 года: «… на Северо-Курильск примерно через 40 минут после первого сотрясения надвинулись две сейсмические морские волны. Первая только залила первые самые низко расположенные дома, вторая была, как потом выяснилось, 10 м, которая и причинила главные бедствия. Радиостанция непрерывно передавала SOS, но как-то бестолково, так, что Петропавловск ничего не мог понять…».

Как утверждает доктор физико-математических наук Виктор Кайстренко, изучавший историю трагедии, от города почти ничего не осталось, уцелели только окраины Северо-Курильска, расположенные на больших высотах. От города сохранились лишь два бетонных сооружения – ворота стадиона и бетонный памятник Герою Советского Союза летчику Талалихину. Северо-Курильск представлял собой пустыню, припорошенную первым снегом.

Сколько при цунами погибло военнослужащих, не известно до сих пор – военно-морской архив был рассекречен, а на армейских документах по сию пору лежит гриф «Секретно». Цунами унес жизни сотен солдат и офицеров, последствия стихии, по отчетам милиции, спровоцировали случаи мародерства. В одном из разрушенных океанскими волнами учреждений мародеры взломали сейф и украли 270 тысяч рублей.

Научный отчет сейсмологов академии наук долгое время был единственным доступным документом о курильском цунами. В бюллетене Совета по сейсмологии Института физики земли АН СССР (1958 год), в частности, говорилось, что «цунами 5 ноября 1952 года двигалось с востока, входя в начале в широкую часть Второго Курильского пролива. Далее к северу пролив сужается. Берега здесь низменны и имеют извилистые очертания, населенные пункты находятся у поворота берегов. Все это должно было вызвать повышение высоты цунами и усилить его разрушительное действие...».

По мнению сейсмологов, курильская катастрофа была обусловлена географией и геологией тех мест: вдоль восточного побережья камчатского полуострова и Курильских островов расположено звено тихоокеанского пояса высокой тектонической активности.По мнению заведующего лабораторией цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова Евгения Куликова, на Курилах существует так называемая область субдукции, где обычно происходят самые страшные землетрясения – океаническая плита, движущаяся по направлению к материковой евро-азиатской, подползает под нее, вследствие чего возникает трение плит. Курильская гряда, Алеутские и Японские острова – это зона сильнейших подобных стихийных природных явлений, где наибольшая скорость у океанской плиты (порядка 10 см в год, по подсчетам современной техники), провоцирующая мощные землетрясения и следующие за ними цунами.