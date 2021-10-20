Как заговорщики угнали поезд, чтобы сбежать из страны соцлагеря

Отдыхающие лечебного курорта и школьники, отправившиеся на экскурсию, не подозревали, что очень скоро окажутся на территории другого государства. Ведь машинист, диспетчер и стоматолог были готовы на все, чтобы оказаться по ту сторону железного занавеса. «Рамблер» вспомнил историю «Поезда свободы».

Фото: Кадр из фильма «Убийство в «Восточном экспрессе» Кадр из фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»

Позже эта авантюра стала легендой эпохи Холодной войны и обросла домыслами и конспиративными теориями. Во главе дерзкого заговора стояли машинист паровоза Ярослав Конвалинка, диспетчер Карел Трукса и стоматолог Ярослав Швец. Они посчитали, что построение социализма в родной Чехословакии не входит в их планы и решили вместе с семьями перебраться в соседнюю ФРГ. Однако в 1951 году получить разрешение на эмиграцию было уже очень сложно, а границы с каждым днем становились все более непроницаемыми. Тогда было принято парадоксальное решение — угнать поезд. Ведь в отличие от обмена пассажирами, обмен товарами и ресурсами не прекращался, поэтому иногда стрелки переводились в сторону западной Германии. Оставалось подготовить состав и оказаться в нужное время в нужном месте. Основную работу в поезде взял на себя машинист паровоза Ярослав Конвалинка.

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11 сентября 1951 года в два часа дня экспресс из Праги прибыл в Хеб, где из трех вагонов, локомотива и служебного вагона сформировали пассажирский поезд № 3717, который следовал в приграничный чешский город Аш с остановками на станциях Франтишкови-Лазне и Хазлов. Сборкой занимался Ярослав Конвалинка, который развернул локомотив так, чтобы набрать максимальную скорость на границе и исключить всякую попытку пограничников остановить его. В Хебе же на поезд сели учащиеся гимназии, которые отправились на экскурсию в Аш.

На станции Франтишкови-Лазне, где находился крупный бальнеологический курорт, вместе с его пациентами, наслаждавшимися минеральной водой и ваннами, в поезд сели семьи главных организаторов побега. Еще утром диспетчер на станции Хеб Карел Трукса побывал в Аше и, воспользовавшись своим служебным положением, выяснил точное время перевода стрелок для товарных поездов, которые перевозили в западную Германию древесину и уголь. Однако на всякий случай в Аше на своей машине дежурил местный врач Ярослав Швец, который должен был подтвердить, что время остается в силе.

На станции Хазлов, последней перед прибытием в Аш, в поезд сели и Трукса, и вернувшийся из Аша Швец, который сообщил, что все идет по плану. При обстановке в Хазлове Конвалинка сымитировал экстренное торможение, чтобы под этим предлогом при проверке отключить стоп-краны в вагонах. Оставшиеся тормоза были выведены из строя уже во время остановки где-то в полях между Хазловым и Ашем.

Таким образом, единственный работающий стоп-кран оставался только в кабине машиниста Конвалинки, чтобы действия большинства непричастных к побегу пассажиров или других работников поезда не могли помешать заговорщикам. Главной проблемой для сообщников был кочегар по фамилии Колабза, убежденный коммунист, который не участвовал в заговоре.

В конце концов Карел Трукса, вооруженный пистолетом, держал его на прицеле до тех пор, пока поезд на скорости 70 км/ч промчался мимо Аша, пробил деревянные ограждения и доехал до западногерманского Зельба. Впрочем, по воспоминаниям очевидцев, во всех вагонах находились вооруженные люди, которые пресекли все попытки проводников и других служащих вмешаться в ситуацию. По приблизительным оценкам в деле участвовали два десятка человек — в основном, родственники главных организаторов, а также сочувствующие.

В Зельбе все пассажиры поезда, в том числе и беглецы, были задержаны солдатами американской зоны оккупации и допрошены местной администрацией. Всего в поезде находилось 110 пассажиров и персонал поезда. Из них на родину вернулись 77 (по другим сведениям, 75) человек, так как ни гимназисты, ни пациенты курорта не были готовы к внезапной эмиграции. Однако известно, что как минимум одна семья невольных соучастников побега решила воспользоваться шансом и остаться на западе.

Вернувшимся пришлось нелегко, они прошли жесткие допросы. Однако главными жертвами стали те родственники и друзья организаторов побега, которые уклонились от авантюры. Одни потеряли работу, других переселили в восточную часть страны, а некоторые получили реальные уголовные сроки, например, родня доктора Ярослава Швеца.