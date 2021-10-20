Мемы оказались полезны во время пандемии

Ученые из США выяснили, что просмотр мемов при пандемии коронавируса помогает людям избавиться от стресса. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Psychology of Popular Media.

Команда ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета штата Пенсильвания провели онлайн-опрос в начале 2020 года. Участниками стали 748 человек в возрасте от 18 до 88 лет.

Сначала ученые оценили, как часто респонденты испытывали стресс до проведения опроса. После этого им назначали просмотр трех мемов или трех текстовых сообщений. Эксперты отбирали мемы с популярных сайтов и использовали только смешные или милые картинки с текстом.

После просмотра участники оценивали, насколько смешными были картинки, а также сообщали о своем уровне стресса и тревожности. В конце им задавали вопрос, задумывались ли они о проблемах, связанных с коронавирусом.

В результате исследования выяснилось, что люди, смотревшие меты, испытывали больше позитивных эмоций, не связанных с пандемией. Если мем был о коронавирусе, то даже в таком случае участник исследования заявлял, что чувствует себя увереннее. Те, кто смотрел милые картинки, были меньше всех склонны думать о коронавирусе и пандемии.