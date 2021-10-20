Печальная история самой радиоактивной реки России

Река Теча берет начало в Челябинской области и несет свои воды 243 км. Она связана с Каслинской озерной системой, а площадь ее бассейна превышает 7600 кв. км. Местами река очень живописная и просто манит к берегу отдохнуть и искупаться. Но вся беда в том, что Теча — смертельно опасная река, безнадежно загрязненная радиоактивными элементами.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Еще в начале 40 х годов прошлого века Теча была самой обычной уральской рекой. На ее берегах жили люди, ловили рыбу и купались. Но в 1946 году началось строительство печально известного завода «Маяк», или «Комбината 817» им. Д.И. Менделеева — первого в СССР предприятия по выработке оружейного плутония для ядерного оружия.

Видео дня

Корпус промышленного реактора вырос на берегу озера Кызылташ, прямо возле истока реки Течи. Сейчас увидеть это место нельзя. А все потому, что оно находится на территории «почтового ящика» — закрытого города Озерск. В начале лета 1948 года провели запуск уранграфитового ядерного реактора А 1 под ласковым кодовым названием «Аннушка».

Радиоактивные беды Течи

Но это было только начало. Вскоре возле реактора возвели и другие корпуса, поскольку завод «Маяк» начал перерабатывать отработанное ядерное топливо. Рядом с предприятием жили люди, большинство из которых ничего не знало о смертельной опасности радиации. Эта отрасль тогда только развивалась. О том, как действует излучение на живые организмы было известно немногим.

Да и кого волновали такие мелочи, как здоровье рабочих, инженеров и военных, если стране нужно было догнать и обогнать в ядерной гонке вооружений Америку? На «Маяке» знали, что опасность представляют высокоактивные радиоактивные отходы, поэтому их складировали в специальные емкости. Что касается слаборадиоактивных продуктов, то с ними никто не возился. Их просто сливали прямо в Течу.

Это были технологические жидкости, содержащие элементы, название которых сегодня заставляет нас ужаснуться: стронций-89 и 90, цезий-137, рутений-103 и 106, цирконий-95 и ниобий-95. В 40 х и 50 х годах об их свойствах знали лишь академики и небольшой круг избранных.

Распространение радиации по региону

Реку Течу обильно подпитывали радиоактивными отходами вплоть до 1956 года. Все это время местным жителям ничего не говорили про опасные стоки и они как ни в чем не бывало продолжали жить у реки, ловить в ней рыбу, купаться и даже стирать. Вода из реки подпитывала местные колодцы, из которых пили воду и поили скот в десятках деревень.

Пик загрязнения реки пришелся на 1950–1951 годы. В этот небольшой период Теча получила до 98% всех техногенных загрязнений. Такая радиоактивная атака привела к очевидным последствиям в виде гибели рыбы и животных. В итоге было решено разгрузить реку. Для этого в ее верховьях построили Теченский каскад водоемов, а также два канала для отвода загрязненной воды.

Эти меры оказались эффективными — в 1956 году опасные отходы перестали попадать в реку. Но к сожалению, было слишком поздно. Загрязнение радионуклидами оказалось настолько сильным, что река не смогла самоочиститься. Радиоактивные отходы теперь оказались не только на дне реки, но и на прилегающих участках поймы. Люди активно использовали воду из Течи для сельскохозяйственных и бытовых нужд. Из-за этого зараженными радиацией оказались и некоторые населенные пункты.

К сожалению, одной Течей дело не обошлось — течение разнесло радионуклиды по другим рекам. В частности, повышен уровень радиации в реке Исеть, ниже устья Течи. Кроме того, следы загрязнений есть даже в Оби. Правда, в великой сибирской реке уровень радиации уже не опасен для человека.

Удивительно, но знаменитая авария на заводе «Маяк» в 1957 году, которую иногда называют Кыштымской катастрофой, на состоянии Течи не отразилась. Восточно-Уральский радиоактивный след миновал долину реки и нанес ущерб другим местным водоемам. Кстати, сегодня повторение этой аварии уже невозможно. А все потому, что «Маяк» давно уже не хранит отходы в жидком виде. Теперь для утилизации используют технологию остекловывания.

Воздействие на местных жителей

По нынешнему состоянию, уровень загрязнения воды в Тече превышен по стронцию-90 – в 290–690 раз, а по цезию-137 – в 2–47 раз. Это означает, что в реке не только нельзя купаться и ловить рыбу. Даже просто приближаться к берегу уже опасно. Несмотря на это, на берегах Течи можно встретить рыбаков из местных. Правда они утверждают, что сами рыбу якобы не едят, а скармливают кошкам и собакам.

Иногда можно увидеть и отдыхающих, даже с детьми. Некоторые уверены, что река уже полностью очистилась от радиоактивных отходов. Уверенность отдыхающих подпитывает то, что на берегах опасной реки нет предупреждающих табличек и заграждений.

Последний раз жителей окрестных деревень пытались оградить от опасности в 1951 году, особо не объясняя, в чем дело. Тогда русло Течи промывали чистой проточной водой, а берега в населенных пунктах оградили колючей проволокой. Остатки этого рубежа можно увидеть кое-где и сейчас. От него остались в некоторых местах сиротливые бетонные столбики.

В 1954–56 годах из населенных пунктов, расположенных на берегах Течи, были переселены в другие районы около 7,5 тыс. человек. После 2010 года людей снова отселяли из села Муслюмово. Но жители уже получили большие дозы облучения. Поэтому тут высокий уровень смертности от онкологических заболеваний и других болезней внутренних органов и крови.

Сейчас ученые считают облученными до 124 тыс. жителей прибрежных населенных пунктов, из них 28 тыс. человек имеют статус получивших «значимую дозу». Это не удивительно, так как радиоактивны не только вода и ил Течи, но и пыль, разносимая с ее берегов ветром, а еще рыба, водоплавающие птицы и даже растения в ее пойме. Трудно сказать, когда эта живописная река снова станет безопасной. Можно лишь с уверенностью сказать, что ни мы, ни даже наши правнуки этого не дождутся.