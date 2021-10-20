Валя Котик: подвиг самого юного героя Великой Отечественной

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для молодой страны Советов. Борьба с немецкими оккупантами была страшна и кровава, но это не остановило миллионы советских людей, вставших на защиту своей Родины. Люди не только записывались в ряды Красной Армии, но и уходили в леса, создавая партизанские отряды. Воевали не только взрослые, но и дети. В этот раз мы расскажем о Валентине Котике - самом юном из числа удостоенных звания Героя Советского Союза участнике войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Детство

Видео дня

Валентин Котик родился в 1930 году в селе Хмелёвка Шепетовского района Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области. Котики жили в своем доме, небогато, но дружно, большой семьей - родители Валентина - Александр Феодосеевич и Анна Никитична, его дядя - Афанасий - и старший брат Виктор. Летом, когда взрослые уходили на работу, мальчишки выгоняли в поле корову и собирали в окрестных лесах грибы да ягоды.

Уже с детства Валя проявлял характер: когда настало время идти старшему брату в первый класс, Валя заявил, что пойдет вместе с ним, однако родители сказали, что он ещё маловат. Тогда Валя сам пришел в школу и попросился учиться. Педагог не прогнал мальчика, а, наоборот, посадил его за парту, и уже вскоре Валя стал одним из лучших учеников в классе. Через год его семья переехала в райцентр - городок Шепетовку, где Валя продолжил учебу и вступил в пионеры, завел новых друзей.

После переезда мальчику подарили книгу Николая Островского “Как закалялась сталь”. Вале очень понравилась история отважного большевика Павла Корчагина, а особенно тот факт, что действие в романе происходило в городе, где он жил, - Шепетовке. Он прочитал книгу взахлеб и мечтал повторить подвиг Павки.

Война

Когда началась Великая Отечественная война, Вале было всего 11 лет. Через их город проходили беженцы, а вскоре артиллерийская канонада заставила и жителей Шепетовки готовиться к эвакуации. Но уйти не удалось: когда колонна жителей вышла из города, дорогу уже успели перерезать немцы, которые погнали народ обратно.

Началась нелегкая жизнь в оккупации. Фашисты установили в городе свои порядки: уничтожали памятники советской культуры, создали сборный пункт для пленных, куда сгоняли попавших в окружение красноармейцев и где те умирали от голода и от ран. Руководил всем этим начальник полевой жандармерии - военной полиции вермахта - обер-лейтенант Фриц Кёниг.

И снова в Вале заговорило упрямство, которое раньше позволило ему пойти учиться раньше положенного времени. Он решил сопротивляться в меру своих детских сил. Периодически над городом пролетали советские самолеты и сбрасывали листовки, в которых описывалось реальное положение дел, в противовес немецкой пропаганде, которая утверждала, что Красная Армия разбита и немецкие войска уже дошли до Урала. Тайком, даже от родных, Валя собирал эти листовки и по ночам расклеивал их по городу.

Юный партизан

Впрочем, долго держать свою деятельности в тайне ему не удалось - его вычислил поселившийся у Котиков жилец. Валя думал, что он работает на немцев, но оказалось, что Степан Диденко - бежавший из плена красноармеец, которого приютил директор местной лесопилки, обеспечив ему поддельные документы, чтобы он сошел за местного гражданского. Степан был связан с партизанским подпольем и очень высоко оценил отвагу мальчика. Вскоре Валя с друзьями и братом начал помогать партизанам и доказал, что может бороться с врагами наравне со взрослыми.

Сначала он собирал в окрестных полях, где проходили сражения, оставшееся оружие и прятал его в схроны, узнавал расположение немецких складов, места постоя немецких соединений и их численность. Однажды по частям перевез на велосипеде через весь город под носом у полицаев и немцев ручной пулемет.

Партизаны минировали дороги, но когда однажды на них подорвался мирный житель, они решили сменить тактику. В один из осенних дней 1941 года Валя лежал около дороги и высматривал, когда покажутся немецкие войска - его задачей было предупредить партизанский отряд об их появлении.

Наконец показались два грузовика с пехотой, впереди них ехал офицерский автомобиль. Валю словно током ударило - рядом с водителем в легковушке сидел ненавистный Фриц Кёниг. Не раздумывая, мальчик вскочил, швырнул под машину гранату, которая была у него с собой, и бросился наутек. Взрывом убило и водителя, и обер- лейтенанта, а ехавший сзади автомобиля грузовик не успел затормозить и протаранил его. Пока немцы в панике спешивались и занимали оборону, Вали уже и след простыл. В этот момент ему было всего 11 лет.

Диверсии продолжались - партизаны нападали на склады, подожгли нефтебазу и несколько промышленных объектов. Оккупанты не простили такой дерзости и начали мстить местным жителям. Нашелся предатель, который выдал одного из ключевых участников подполья, - немцы запытали его до смерти. Тогда командование отряда решило отходить в сторону Полесья в Белоруссию, откуда члены семей партизан были самолетами переправлены за линию фронта, в Союз. Однако Валя наотрез отказался улетать с ними.

- Война всенародная, а Павел Корчагин тоже был ещё молод, когда начинал бороться, - сказал он и остался в отряде под командованием будущего Героя Советского Союза Ивана Музалёва.

Шел 1943 год. 13-летний мальчик рано повзрослел - война сделала из него настоящего партизана. Наравне со взрослыми он участвовал в налетах на склады и пункты базирования немцев, брал “языков”, минировал железнодорожные пути и даже лично обнаружил телефонный кабель, по которому немцы с оккупированных земель общались непосредственно со ставкой Гитлера. Был дважды ранен.

Последний бой

В день 14-летия, 11 февраля 1944 года, мальчик узнал, что Красная Армия освободила его Шепетовку. На радостях он упросил командира взять его с собой освобождать соседний город Изяслав. После он собирался вернуться домой к мирной жизни. Но этот бой стал для него последним: немецкий пулеметчик смертельно ранил его в живот. И 17 февраля, меньше чем через неделю после своего дня рождения, Валя Котик умер.