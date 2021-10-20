За что убили прославленного вице-адмирала Холостякова

Инна и Геннадий Калинины охотились за ветеранами Великой Отечественной войны по всему Союзу. Именно поэтому их довольно долго не могли поймать. Однако, когда преступники убили вице-адмирала Георгия Холостякова, тогдашний Генсек Юрий Андропов взял дело под свой контроль, и бандитская парочка оказалась в тюрьме уже через три месяца.
Муж и жена Калинины официально числились жителями города Иваново, но фактически они там жили недолго. В самом начале 1980-х годов они оказались в одной из бандитских группировок, непосредственным руководителем которой являлся некто Тарасенко. Находясь под его началом, но все же пользуясь некоторой самостоятельностью, Калинины переезжали из одного населенного пункта в другой в поисках своих жертв - ветеранов.
Преступники находили стариков по довольно простой методе. Они изучали доски почета, которые тогда имелись в любом учреждении, а порой располагались прямо на улице. Затем запрашивали адрес того или иного ветерана в справочном бюро и отправлялись к нему «в гости». Для того, чтобы вызвать к себе определенное расположение со стороны хозяев, супруги представлялись журналистами, желающими взять у героев интервью. Потом под благовидным предлогом они отвлекали внимание жертвы и похищали ее ордена и медали. Если этого не удавалось сделать незаметно, на месте преступления оставались трупы.
Летом 1983 года кровавая парочка решила посетить столицу. Там они опять же через справочное бюро нашли адрес известного вице-адмирала Георгия Холостякова. Холостякову Калинины тоже представились сотрудниками прессы. Тот радушно их принял. Во время первого визита преступники просто оценили обстановку, во второй их приход им помешал случайный свидетель – приятель Холостякова. Поэтому в третий раз супруги решили уже не церемониться. С помощью монтировки они расправились с женой Холостякова, а затем и с ним самим. Калинины забрали из дома увешанный орденами китель, орденские книжки и хрустальные вазочки.
Генеральный секретарь Юрий Андропов, узнав о жестоком убийстве вице-адмирала, тут же потребовал раскрыть это дело в самые кратчайшие сроки.
Первым арестовали руководителя преступной группировки Тарасенко, который и выдал своих подопечных. В том же 1983 году Калининых поймали. Оказалось, что супруги совершили более 30 краж орденов в самых разных городах СССР. Кроме упомянутого Холостякова, Геннадий Калинин убил жену священника, в доме которого он надеялся поживиться старинными иконами. Однако ничего мало-мальски ценного Калинин и его подельники там так и не обнаружили. Тем не менее в результате всех совершенных преступлений и сбыта награбленного Калинины накопили десятки тысяч рублей.
В следующем после ареста году Геннадия Калинина расстреляли, а его жену Инну посадили на 15 лет.