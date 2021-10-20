За что убили прославленного вице-адмирала Холостякова

Инна и Геннадий Калинины охотились за ветеранами Великой Отечественной войны по всему Союзу. Именно поэтому их довольно долго не могли поймать. Однако, когда преступники убили вице-адмирала Георгия Холостякова, тогдашний Генсек Юрий Андропов взял дело под свой контроль, и бандитская парочка оказалась в тюрьме уже через три месяца.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Муж и жена Калинины официально числились жителями города Иваново, но фактически они там жили недолго. В самом начале 1980-х годов они оказались в одной из бандитских группировок, непосредственным руководителем которой являлся некто Тарасенко. Находясь под его началом, но все же пользуясь некоторой самостоятельностью, Калинины переезжали из одного населенного пункта в другой в поисках своих жертв - ветеранов.

Преступники находили стариков по довольно простой методе. Они изучали доски почета, которые тогда имелись в любом учреждении, а порой располагались прямо на улице. Затем запрашивали адрес того или иного ветерана в справочном бюро и отправлялись к нему «в гости». Для того, чтобы вызвать к себе определенное расположение со стороны хозяев, супруги представлялись журналистами, желающими взять у героев интервью. Потом под благовидным предлогом они отвлекали внимание жертвы и похищали ее ордена и медали. Если этого не удавалось сделать незаметно, на месте преступления оставались трупы.

Самое громкое убийство

Летом 1983 года кровавая парочка решила посетить столицу. Там они опять же через справочное бюро нашли адрес известного вице-адмирала Георгия Холостякова. Холостякову Калинины тоже представились сотрудниками прессы. Тот радушно их принял. Во время первого визита преступники просто оценили обстановку, во второй их приход им помешал случайный свидетель – приятель Холостякова. Поэтому в третий раз супруги решили уже не церемониться. С помощью монтировки они расправились с женой Холостякова, а затем и с ним самим. Калинины забрали из дома увешанный орденами китель, орденские книжки и хрустальные вазочки.

Генеральный секретарь Юрий Андропов, узнав о жестоком убийстве вице-адмирала, тут же потребовал раскрыть это дело в самые кратчайшие сроки.

Приговор

Первым арестовали руководителя преступной группировки Тарасенко, который и выдал своих подопечных. В том же 1983 году Калининых поймали. Оказалось, что супруги совершили более 30 краж орденов в самых разных городах СССР. Кроме упомянутого Холостякова, Геннадий Калинин убил жену священника, в доме которого он надеялся поживиться старинными иконами. Однако ничего мало-мальски ценного Калинин и его подельники там так и не обнаружили. Тем не менее в результате всех совершенных преступлений и сбыта награбленного Калинины накопили десятки тысяч рублей.