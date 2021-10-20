Артек: самые страшные легенды детского лагеря

Знаменитый международный детский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф, был создан более 90 лет назад. Особенно популярным являлся он в советские времена. Разумеется, за многие десятилетия это место обросло множеством легенд, среди которых есть мистические и жутковатые…

Фото: Русская семерка Русская семерка

История «Артека»

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Первоначально «Артек» представлял собой лагерь-санаторий для детей, больных туберкулезом. Он был основан по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева. Название свое лагерь получил в честь урочища с одноименным названием по месту расположения. Открытие состоялось 16 июня 1925 года.

Постепенно из санатория для туберкулезников «Артек» превратился в элитный лагерный комплекс, куда детей направляли за различные заслуги, например, успехи в учебе и общественной работе. Также туда часто приезжали иностранные дети.

Артековские репрессии

В начале лета 1937 года в лагерь прибыл сотрудник НКВД Николай Иванов, которому поручили выявить здесь «вражеские элементы». В докладной записке Иванова говорилось: «В подсобном хозяйстве “Артека” орудуют враги: заражены бруцеллезом коровы, погибли 34 пчелиные семьи, 19 подсвинок. В пище пионеров обнаружены стекла, гвозди, пуговицы, в хлебе — спички. Имело место отравление восьми рабочих, срывы работы радиоузла, предпринята попытка поджога здания, где жили испанские дети… Вожатый Малютин избил 8-летнюю Элю Щукину, а пионерку Тамару Кастрадзе изнасиловал. Были случаи, когда детей под видом похода уводили группами на всю ночь на Аю-Даг и возвращали их простуженными»…

В результате 17 сотрудников лагеря исключили из партии и комсомола, 22 человека отдали под суд. На их счастье, через полгода все они были оправданы благодаря жене Молотова Полине Жемчужиной, которая обратилась к мужу и уговорила его помешать дать ход этому бредовому делу.

Загадочное захоронение

В 1966 году на пустыре между лагерями «Кипарисный» и «Лазурный» было обнаружено странное погребение. В каменном ящике под крышкой лежали сразу шесть скелетов. Все они принадлежали сильным рослым мужчинам и все были лишены голов и кистей рук. Внизу находился слой морского песка. Когда его убрали, под ним обнаружился еще один, меньший по размеру ящик, где лежали недостающие части тел. Под ними тоже оказался толстый слой песка. Когда расчистили и его, то обнаружили останки грудного младенца.

Почему тела мужчин с отрубленными головами и руками были захоронены поверх детской могилки, так и осталось загадкой.

Мертвые дети

В наши дни две девушки, Лена и Аня, устроились медсестрами в «Артек». В начале октября лагерь почти опустел. Лена с Аней жили в одном из небольших домиков-корпусов, вдвоем в одной комнате. Больше в домике никто не жил. И вот по ночам девушки стали слышать странные звуки: шаги в коридоре, журчание воды, и наконец, посреди ночи кто-то дергает ручку двери их спальни… Иногда, проснувшись, Лена и Аня обнаруживали дверь открытой, а ведь на ночь запирались! Или же с тумбочек кто-то невидимый скидывал книги.

Как-то Аня отправилась с детьми в поход, и Лена осталась одна. Ночью ей привиделся сон: дверь в комнату открывается и туда медленно входят дети. Были они разного возраста, и мальчики и девочки. Дети обступили кровать девушки и, с грустью глядя на нее, стали молча тянуть к ней руки… Проснувшись, Лена увидела, что дверь опять открыта. За завтраком она поделилась этой историей с другой медсестрой, давно работавшей в лагере. Та рассказала ей, что когда в «Артеке» лечились туберкулезные дети, самых тяжелых клали в тот самый корпус. И многие из них прямо там умирали…

Призрачная графиня

До сих пор бытует в «Артеке» легенда о французской графине Жанне де Ламотт, якобы ставшей прототипом Миледи из «Трех мушкетеров» Дюма. В реальности эта авантюристка жила во времена Людовика XVI и похитила у королевы Марии-Антуанетты бриллиантовое колье стоимостью в полтора миллиона ливров. Ее поместили в темницу, откуда она таинственным образом исчезла. По неофициальной версии, графиня перебралась в Крым. Однажды она получила сильную травму, упав с лошади. Успев спрятать свои драгоценности, дама попросила слуг после смерти ни в коем случае не снимать с нее одежду. Но те ослушались ее. Когда покойницу переодевали, то увидели на ее плече клеймо в виде королевской лилии…