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Первая и единственная: кошка, которая отправилась в космос

Мария Иглина
3 часа назад

Космос покоряли не только люди, но и собаки, обезьяны и даже кошка. Последний прорыв сделали представители Франции. "Рамблер" расскажет о первой и единственной кошке, которая побывала в космическом пространстве.

Первая и единственная: кошка, которая отправилась в космос
Фото: CERMA, CNESCERMA, CNES

Изначально для запуска в космос был отобран беспородный полосатый кот по имени Феликс, однако перед самым началом старта он сбежал, а затем был заменен на черно-белую кошку Фелисетт. Несмотря на то, что она на орбиту не попала, ей удалось провести несколько минут в космосе.

Запуск кошки осуществил 18 октября 1963 года французский учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины. Ракета стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 километров, где и произошло отделение капсулы с кошкой. А затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой.

Все это время датчики на голове кошки посылали данные в центр управления полетом — ей в мозг были имплантированы электроды. После удачного полета Фелисетт была доставлена обратно во французский центр авиационной медицины, где на протяжении двух-трех месяцев занимались ее изучением. А для дальнейшего продолжения исследований она была усыплена.

Через несколько дней после запуска организация попыталась повторить запуск кошки в космос, однако на старте произошла авария ракеты-носителя.

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