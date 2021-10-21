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Что случилось с дочерью и внуком диктора Левитана

Русская семерка
5 часов назад

Юрий Левитан женился в 25 лет. Его избранницу звали Раиса. Диктор познакомился с ней через общих друзей. Через год после свадьбы в 1940 году у Левитана на свет появилась дочь Наталья.

Что случилось с дочерью и внуком диктора Левитана
Фото: Русская семеркаРусская семерка

С рождением девочки в доме поселилась и мать Раисы Фаина Львовна. Примечательно, что между зятем и тещей сложились неплохие отношения. Даже после того, как Раиса ушла от Юрия, Фаина Львовна заняла сторону ее бывшего супруга. Тем более, что Раиса оставила дочь отцу, а за девочкой надо было ухаживать. Левитан же большую часть времени проводил на работе.

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Несмотря на неудавшуюся личную жизнь, Юрий Борисович в Наталье души не чаял и постоянно баловал. С малых лет она не знала отказа ни в чем. Точно так же Левитан обожал и своего внука Бориса, сына Натальи. Среди фотографий из семейного архива имеется множество снимков советского диктора, нянчившегося с мальчиком. Через 30 с лишним лет именно Борис убьет единственную дочь Юрия Левитана.

Сам диктор скончался в 1983 году. Через несколько месяцев умерла и его теща Фаина Львовна. Смерти отца и бабушки стали для Натальи серьезным ударом. Они всю жизнь заботились о ней. Только благодаря своим связям Левитан устроил дочь работать на радио: ведь никаких особых способностей у Натальи не было. После того, как родные люди покинули ее, Наталья Юрьевна долго горевала. Много лет она прожила вместе со своим мужем Львом Судариковым и сыном Борисом.

Трагедия произошла, когда супруга Натальи уже не было в живых, а Борису исполнилось 36 лет. 4 февраля 2006 года Наталью Сударикову нашли мертвой в собственной квартире. Сотрудников правопорядка вызвали соседи. Поводом для этого стал громкий скандал, который произошел у Судариковых накануне, а также красные пятна на потолке квартиры, расположенной под квартирой родственников диктора.

Когда милиция прибыла на место, дверь у Судариковых по-прежнему никто не открывал. Взломав ее, работники правоохранительных органов нашли тело 65-летней Натальи Юрьевны со следами насильственной смерти. Внук Левитана Борис находился в квартире. Он поливал тело своей матери водой, объясняя свои действия тем, что «хочет отмыть ее душу».

Борис Судариков был направлен на психиатрическую экспертизу. По ее результатам специалисты признали мужчину невменяемым. У него диагностировали шизофрению. 6 лет он провел на принудительном лечение в психиатрической клинике. После того, как Бориса выписали, он пробыл на свободе недолго. Вскоре его труп нашли в Подмосковье. Как заключили эксперты, он пролежал в снегу несколько недель. Борис умер от переохлаждения.

Истории,Юрий Левитан,МВД,
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