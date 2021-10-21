Почему невозможно выбраться из лабиринта Дедала

Лабиринт, созданный Дедалом, средневековые ученые считали самым сложным из всех которые когда-либо были созданы человеком. Правильным ли было их мнение, читайте в материале "Рамблер".

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Имя Дедала уже много веков ассоциируется с лабиринтом, который этот архитектор и изобретатель создал для царя Миноса. Согласно мифу, бог Посейдон до восхождения Миносу на трон послал ему удивительной красоты белого быка в качестве сигнала, что именно ему, а не его брату суждено стать царем. Быка следовало принести в жертву. Но Миносу настолько понравилось животное, что он решил его пожалеть. Жертвой стал другой бык, а царь понадеялся, что Посейдон не заметит подмены.

Однако бог морей понял, что Минос ослушался его и влюбил в быка супругу царя Пасифаю. В результате соединения Пасифаи с быком на свет появился Минотавр с телом человека, но головой и хвостом быка. Когда он вырос, люди начали его бояться. а Дельфийский Оракул дал Миносу совет спрятать Минотавра от людей. Тогда тот и обратился к Дедалу, приказав тому построить огромный лабиринт, чтобы заключить в него Минотавра.