Центр подготовки космонавтов показал кадры тренировки российских космонавтов к высадке на Луну.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как космонавт Александр Мисуркин отрабатывает выход из посадочного модуля и прыжки по поверхности Луны, а также работу с ручным инструментом и возвращение в модуль.

Отработка производится в ход эксперимента "Созвездие" на тренажере "Выход-2", воссоздающим силу тяжести как на луне.

Предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.

Сам Мисуркин таким образом готовится к своему третьему полету в космос на пилотируемом корабле "Союз МС-20". Так, 8 декабря он будет управлять кораблем, который доставит на орбиту японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хиран. Это будет туристический полет, который займет 12 суток. В результате, экипаж в том же составе вернется на Землю.