Что необычного было в «дресс-коде» главного палача СССР

Рекордсменом по части приведения в исполнение смертных приговоров в советской истории считают палача НКВД Василия Михайловича Блохина.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Он родился в 1895 году в семье крестьян Владимирской губернии. Работал пастухом, затем – каменщиком. Во время I Мировой дослужился до старшего унтер-офицера, в 1918 году переметнулся к красным, вступил в партию, был взводным. С 1921 году начал карьеру в системе ОГПУ — НКВД. С 1926 года стал комендантом и 30 лет руководил расстрелами.

Видео дня

Он не просто руководил расстрельной командой, а лично расстреливал врагов Сталина. Им был убит маршал Тухачевский, командармы Якир и Уборевич, революционер Ивар Смилга, дипломат Лев Карахан, экономист Эммануил Квиринг, депутат Верховного Совета Влас Чубарь, журналист Михаил Кольцов, писатель Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд и многие другие. От руки Блохина погиб и сам нарком Ежов.

Расстрельная команда палача состояла из сотрудников разных отделов ОГПУ, днем они занимались охраной партийных вождей, а ночью – убивали. В штате они числились как «комиссары для особых поручений».

Как пишет в книге «Палачи и казни в истории России и СССР», Владимир Дмитриевич Игнатов, процесс расстрела доставлял Блохину наслаждение. Перед расстрелами он надевал «особую» коричневую кожаную куртку, перчатки-краги, сверху – длинный кожаный фартук —чтобы не забрызгаться кровью. Из оружия предпочитал «Вальтер», который отличался большой надежностью при длительной «работе». Сослуживцы вспоминали, что за «рабочий день» палач мог отправить на тот свет до двухсот человек. А в 1940 году во время командировки под Тверь Блохин лично убил 600 человек.

Поговаривали, перед расстрелами Блохин не пил, и запрещал пить водку подчиненным, но после расстрелов палачи предавались пьянке. Водка уходила ящиками.

За «героизм» Блохин получил орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени и медали. Палачу была презентована «Победа», именное оружие и золотые часы; он не раз получил премии – «за отличную работу».