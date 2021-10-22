Какие девушки в Древнем Риме были обязаны хранить невинность

Сохранение целомудрие во имя божества не было эксклюзивной находкой христиан и практиковалась другими народами. Но только римляне додумались связать девичью честь с защитой государства. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Константин Хелшер. В храме Весты Константин Хелшер. В храме Весты

Огненные девы

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Институт весталок придумал легендарный царь Рима Нума Помпилий, который попутно ввел новый календарь и культ нескольких богов, в том числе и Весты. Эта дама отвечала за домашний очаг в целом, а священный огонь в ее храме защищал Рим от напастей до тех пор, пока он горит. «Газпрома» у римлян не было, поэтому поддерживать вечный огонь пришлось юным девам, обязанным хранить обет безбрачия. Считалось, что потеря невинности оскверняла огонь, так что он мог потухнуть, а это грозило гибелью всему Риму. Любопытно, что у греческой богини домашнего очага Гестии тоже были хранительницы негасимого пламени, однако практичные греки отбирали для этих целей старых дев.

При Нуме Помпилии было четыре весталки, при Сервии Туллии стало шесть. Как только одна из них умирала или уходила на пенсию в сорок лет, ее заменяли новой — по жребию из двух десятков прошедших обучение весталок. Отбором девочек занимался сначала царь, а во времена республики и империи великий понтифик — верховный жрец Рима.

Рыжеволосые аристократки

Конкурс проводился среди девочек от шести до десяти лет из знатных фамилий без физических изъянов. Особое внимание уделялось внешности — преимуществом пользовались белокожие и рыжеволосые кандидатки. Считалось, что такой цвет волос — сам по себе очевидный намек богов, кого следует приставить к огню. Кроме того, светлая кожа и огненная шевелюра якобы указывали на принадлежность семьи к чистокровным коренным римлянам.

Позже в конкурсе стали принимать участие не только юные патрицианки, но и плебейки, а потом даже дочери вольноотпущенников, то есть бывших рабов. Это было связано с тем, что многие аристократы скептически относились к идее отдать дочь в храм вместо того, чтобы выдать замуж и заключить выгодный для семьи политический союз.

После отсеивания недостойных выбирали двадцать девочек и отправляли их в храм Весты. Срок службы жрицы составлял тридцать лет. Первые десять лет девочки были ученицами, вторые десять лет — младшими жрицами, а на третьем десятке становились наставницами для юных весталок. На первом этапе — обычно до 20 лет — девочка еще могла вернуться домой, если плохо себя вела и училась, дерзила старшим, а то и вовсе теряла невинность. Правда, такое отчисление из храма было позором для семьи, так что разгневанный отец встречал дочь розгами, мог продать в рабство, а то и убить. В римском обществе власть отца над своими детьми была безграничной.

Все в белом

После 20 лет девы начинали свое служение Весте. Они не только поддерживали огонь, но и ухаживали за реликвиями в храме, готовили ритуальную еду, принимали участия в праздниках и публичных церемониях, принимали и хранили завещания, потому что храм Весты работал и как нотариальная контора.

Весталка не была круглосуточной пленницей — она могла покидать храм, что было большой удачей для осужденных и рабов, мечтающих о свободе. Весталка могла помиловать любого преступника и освободить раба, причем оспорить ее решение было нельзя. Узнать весталку было легко — она носила только белую тунику, столу, плащ и покрывало. Волосы заплетали в шесть кос и прятали под повязкой. Несмотря на то, что наряд весталки отличался от одежды матроны только цветом, прическа жрицы имитировала свадебную. Возможно, таким образом подчеркивалось, что весталки — невесты Рима.

Также весталки свободно посещали гладиаторские бои и другие массовые зрелища, в суде свидетельствовали без присяги — в их правдивости никто не сомневался — имели право написать завещание (даже высокородные матроны были лишены такой привилегии) и владеть имуществом. Перед весталкой расступалась огромная толпа, любой оскорбитель весталки был обречен на смерть, невзирая на свое положение. Экипажу весталки не нужна была мигалка — ей и так уступали место на дороге.

Жак-Луи Давид. Весталка

Высечь и закопать

В принципе только два преступления имели для весталок самые серьезные последствия. Если жрица не уследила за огнем и он погас, то ее секли розгами в темной комнате, но потом она могла вернуться к своим обязанностям. Если же весталку уличали в потере целомудрия, тайном романе или рождении ребенка, то она признавалась виновной в измене государству. И это несмотря на то, что матерью основателей Рима Ромула и Рема была весталка Рея Сильвия, которая родила их от бога войны Марса. Правда, ее это обстоятельство тоже не спасло от казни.

Жрицу несли в закрытом паланкине как в гробу под рыдания плакальщиц и родственников с соблюдением всех погребальных церемоний, так как с момента осуждения она уже считалась мертвой.

Потом ее замуровывали заживо в узком склепе или подземной камере, так как проливать кровь весталки было запрещено. Так как формально хоронить людей в черте Рима нельзя, то осужденной могли оставить лепешку и кувшин с водой, что, видимо, сразу превращало погребение в пикник, а в действительности только продевало агонию несчастной. Возлюбленный весталки также приговаривался к смерти, а ребенка жрицы могли утопить.

Проблема в том, признаком распущенности весталки была не только связь с кем-либо, но и любое поведение, которое можно было счесть флиртом. Веселый нрав тоже порицался — весталке не пристало смеяться и шутить. Если огонь погас, то великий понтифик выяснял при каких обстоятельствах — дежурная просто отвлеклась или огонь был осквернен ее присутствием, так как она не сохранила целомудрие.

Политическая подоплека подобных обвинений тоже не исключается историками — весталки часто были представительницами влиятельных семей. Борьба кланов за власть требовала жертв. При этом император Гелиогабал силой женился на весталке Юлии Аквиле Севере, объяснив, что он от имени бога солнца взял в жены Весту. Но через два года его убили солдаты, а судьба жрицы осталась неизвестной.

Спасти может только чудо

Весталка, которую не поймали с поличным, могла попытаться оправдаться на суде. Например, Лицинию обвинили в связи с триумвиром Марком Крассом, но тот смог убедить суд, что их переписка была вызвана только торгом по поводу виллы, которую Красс хотел приобрести.

Однако чаще всего весталке могло помочь только чудо. В прямом смысле — легендарная весталка Эмилия взмолилась Весте, когда ее огонь погас. Богиня вмешалась и, когда весталка бросила на угли кусок своей одежды, пламя вновь вспыхнуло. А Тукция в доказательство своей чистоты принесла воду в решете.

Конец весталок

После тридцати лет безупречной службы весталка освобождалась от своего обета безбрачия, теряла все привилегии жрицы, уходила в отставку и могла выйти замуж. Правда, в этом случае она уравнивалась в правах с обычной римской матроной, всецело зависящей от мужа, поэтому многие в брак так и не вступали. Кроме того, брак с бывшей весталкой воспринимался двояко. Одни видели в нем благословение богов, другие верили, что подобный союз не принесет удачи.