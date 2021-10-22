«Пожирает все, что движется»: самое голодное существо на земле

Часто человеку, который непомерно много ест и имеет угрожающий здоровью вес, говорят, что таким образом не ведет себя ни одно живое существо в мире. Животное, птица, земноводное, насекомое, – все едят ровно столько, чтобы насытиться. Патрик Эдвин Моран – американский натуралист, изучающий пауков с 1954 года, по этому поводу поспорил бы. В Калифорнии владельцы пчелиных ульев нередко страдают от нашествия фаланги – гигантского паука, который, по словам натуралиста, пожирает все, что движется.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Нападая ночью на пчелиные ульи, он может уничтожить целый рой. Пчел он съедает. И ест до тех пор, пока его брюшко не раздувается до неимоверных размеров. Тогда обессилившего паука добивают своим ядом выжившие пчелы. Но случается, что фаланга просто лопается от переедания.

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Фаланга относится к классу паукообразных. Но в чистом виде пауком ее назвать нельзя, так как от классического паука ее отличает строение тела, состоящее из трех частей: головы, груди, брюшка. У пауков – две части: головогрудь и брюшко, они являются хищниками, как и фаланга. У нее много названий, в зависимости от ареала обитания: верблюжий паук, биохорка, ветряной скорпион, солнечный паук. Это существо принадлежит к отряду сольпуги. В переводе с латинского это означает «убегающий от солнца». Это же слово стало еще одним названием этого паукообразного. Сольпуги действительно ведут ночной образ жизни, предпочитая охотиться после захода солнца. Но в темноте они, скорее, побегут на свет, чтобы там найти свою добычу, например, насекомых.

Однако, гастрономический интерес для них представляют не только мокрицы, жуки, термиты, пчелы, различного рода пауки, включая тарантулов, но и скорпионы, птенцы, мелкие ящерицы и грызуны. Днем сольпуги прячутся в темных укромных местах: пустых норках других животных, в корнях дерева, под камнями, могут спрятаться в палатке или даже в оставленной обуви. При этом от фаланги не так просто избавиться. Довольно крупная для паукообразных этого вида сольпуга может достигать десяти сантиметров.

Натуралист из США Джон Робинсон изучает птиц и пауков более сорока лет. Он рассказывает, что сольпуга очень быстро бегает, развивая скорость до 16 километров в час, за это ее и прозвали ветряным скорпионом, и прыгает до метра в высоту. Ее передвижения настолько стремительны, что уследить за ней невозможно. При этом, если вы начнете выгонять фалангу, она не убежит, как любое другое насекомое или паук, а начнет обороняться.

Cольпуга заселила все континенты планеты кроме Австралии и Антарктиды. Чаще всего она встречается в таких странах, как Азербайджан, Алжир, Греция, Грузия, Индия, Испания, Казахстан, Киргизия, Марокко, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, ЮАР. В России фаланга обитает на Крымском полуострове, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской областях, Республике Калмыкия, на Кавказе. Отдельные представители встречаются в северных областях России. При этом размер солнечного паука, в зависимости от территории, составляет от трех до семи сантиметров.

Заведующий Центром острых отравлений волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Константин Парфенов рассказывает, что фаланги не ядовиты. Но при укусе для человека опасность представляют хелицеры – жевательные части сольпуги. Они очень мощные: крупная фаланга легко перекусывает кости птенцов, а у человека она прокусывает не только кожу, но и ноготь. Поскольку на хелицерах скапливается пища, которая начинает разлагаться, ее попадание в кровь человека в момент укуса может иметь довольно неприятные последствия в виде воспаления и заражения.

На планете существует 13 семейств сольпуги, которые подразделяются на 140 родов. Всего насчитывается без малого тысяча видов этого паукообразного. На территории России водится фаланга обыкновенная. Ее второе название южнорусская сольпуга или гелеод. Самки могут достигать до семи сантиметров. Они всегда крупнее самцов примерно на полтора сантиметра. Во время оплодотворения самка становится совершенно инертным существом, причем настолько, что иногда самцу приходится таскать ее за собой.