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Почему на самом деле затонул «Титаник»

Катерина Саломе
39 минут назад

Трагедию, случившуюся в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, помнят по сей день. В тот день после столкновения с айсбергом примерно в 600 километрах от побережья Канады ко дну пошел британский трансатлантический лайнер «Титаник».

На сегодняшний день гибель «Титаника» остается крупнейшей катастрофой по количеству погибших в море в мирное время. Она, по разным данным, унесла жизни от 1495 до 1635 человек.

На протяжении многих лет эксперты пытались разобраться, был ли именно айсберг причиной, по которой затонул лайнер. Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Ранее мы писали о том, за что японцы осудили единственного соотечественника на «Титанике».

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