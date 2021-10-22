Как дочь рыбака пробилась в миллионерши через постель

Встретить своего принца никогда не поздно, хотя все может закончиться не свадьбой, а обвинением в убийстве. «Рамблер» вспомнил историю авантюристки Софи Доуз.

Фото: Кадр из фильма «Ярмарка тщеславия» Кадр из фильма «Ярмарка тщеславия»

Взлет

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Девушка родилась 29 сентября 1792 года в деревушке Сент-Хеленс на острове Уайт. Ее отец был рыбаком, подрабатывал контрабандой и безудержно пил. В семье было десять детей, но выжили только четверо. В 1796 году Софи вместе с семьей переехала в Ньюпорт, где и провела последующие девять лет. Девочка рано начала работать, сначала на ферме, потом нашла место горничной в Портсмуте, но продержалась там недолго. Как и других юных искательниц приключений, ее манил Лондон. Там она поняла, что честная работа оплачивается до смешного мало, а ее девичья прелесть и честь стоят гораздо дороже.

В конце концов она стала любовницей офицера, а когда они расстались, мужчина оставил ей 50 фунтов стерлингов. Эти деньги позволили Софи окончить школу в Челси. В поисках заработка она оказалась в публичном доме на Пикадилли, где работала служанкой. Там на симпатичную девушку обратил внимание камердинер 55-летнего принца Конце и посоветовал своему хозяину присмотреться к Софи.

В то время Луи-Анри эмигрировал из Франции после революции и жил в Лондоне. Он увлекся хорошенькой англичанкой и снял для нее дом на Глостер-стрит. Принц оплатил ее образование и довольно быстро девушка освоила французский язык, греческий и латынь, так что смогла читать Плутарха на языке оригинала, а также научилась прилично себя вести. Ни в чем не нуждаясь, Софи позаботилась и о матери, которую взяла к себе.

Разоблачение

После реставрации монархии во Франции принц Конде вернулся на родину и забрал содержанку с собой, где она окончательно стала настоящей светской дамой. Чтобы ввести ее в приличное общество, принц в 1818 году устроил ей брак с майором королевской армии Адриеном Виктором де Фешером и обеспечил приданое в 72 тысячи франков. Ее мужу он дал титул барона и сделал его своим адъютантом. В официальных документах при заключении брака Софи указала, что является вдовой некоего Уильяма Доуза и дочерью Ричарда Кларка, хотя зачем ей понадобилась эта ложь неизвестно. Красивая и умная баронесса заблистала при дворе Людовика XVIII.

Новоиспеченный барон был убежден, что женился на внебрачной дочери самого принца Конде. В 1822 году Фешер выяснил, что его одурачили и женили на простолюдинке из дома терпимости. Барон в бешенстве потребовал развода и пожаловался королю. Людовик открыто назвал Софи уличной девкой и приказал ей немедленно уехать из страны. Развод с Фешером был оформлен в 1827 году.

Алексис Вальбрен. Портрет баронессы Фешер

Возвращение

Однако это был еще не конец, ведь красавица Софи сохранила свое место в сердце престарелого принца Конде. И при преемнике Людовика Карле X Софи вновь вернулась во Францию. Ее племянница вышла замуж за маркиза, а племянник стал бароном. Такое потепление стало возможным после того, как авантюристка заключила тайное соглашение с герцогом Орлеанским Луи Филиппом. Она уговорила принца Конде написать завещание в пользу его крестника, четвертого сына Луи Филиппа, так как единственный сын самого принца был когда-то расстрелян Наполеоном.

Кроме того, ей покровительствовал двуличный министр Тайлеран, который сделал карьеру еще при революционерах. Он устраивал выгодные браки племянникам Софи, а она смогла помирить его с принцем Конде, несмотря на то, что Талейран в свое время принимал участие в похищении и казни его сына.

Благодаря Июльской революции на трон Франции взошел Луи Филипп. А 30 августа принца Конде нашли висящим в петле на оконной ручке в его замке Сен-Лё. Согласно завещанию, большая часть его состояния (примерно 66 миллионов долларов по нынешнему курсу) отошла сыну Луи Филиппа, а еще 2 миллиона франков — «верной спутнице» баронессе Софи Шефер. Кроме того, она становилась единственной владелицей замков в Буасси, Ангиене, Монморанси, Мортефонтене и Сен-Ле-Таверни. Она также получила все экипажи принца.

Подозрение

Изумленные родственники Конде князья де Роган оспорили сенсационный документ. При жизни принц отрицательно относился к Луи Филиппу, а уж тот факт, что он пришел к власти, устроив новую революцию, должен был и вовсе отвратить Конде от родственника. Тем более, что отец Луи Филиппа когда-то отвернулся от королевской семьи, поддержал республиканцев и даже голосовал за казнь короля Людовика XVI. Однако Роганы проиграли дело.

Портрет Софи Доуз, баронессы Шефер

Хотя следователи пришли к выводу, что старик покончил с собой, показания прислуги бросили подозрение на авантюристку. В обществе поползли слухи о том, что Софи убила принца по приказу нового короля, чтобы не дать ему уехать из Франции и изменить завещание. Впрочем, баронессу не привлекли к суду — надежных доказательств не было. Позже, правда, появилась версия, что престарелый принц умер из-за неудачного связывания в процессе любовной игры.