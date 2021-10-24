Почему Ельцин и Горбачев стали врагами

Одним из ключевых и наиболее заметных политических конфликтов конца 1980-х – начала 1990-х годов стало личное противостояние М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Некоторые уверены, что именно оно и определило печальную судьбу СССР.

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Горбачев утверждал, что его возвышению способствовал Ю.В. Андропов. И действительно есть сведения, что последний готовил его себе в преемники. Однако после смерти Генсека в феврале 1984 года большинство членов Политбюро поддержало кандидатуру К.У. Черненко (про которого острили, что он был избран Генсеком «не приходя в сознание»). По некоторым данным, Андропов обратил внимание и на Ельцина, работавшего тогда первым секретарем Свердловского обкома КПСС.

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В 1981 году на XXVI съезде КПСС Ельцина избрали членом ЦК КПСС, в марте 1984 года он стал членом Президиума Верховного Совета СССР. Вскоре после избрания Горбачева Генсеком весной 1985 года Ельцин по рекомендации Е.К. Лигачева (впоследствии один из самых яростных его оппонентов) был переведен в Москву. В апреле 1985-го он возглавил отдел строительства ЦК, а в июне того же года стал секретарем ЦК по вопросам строительства. В декабре 1985 года Ельцина назначили первым секретарем Московского горкома КПСС (вместо члена Политбюро В.В. Гришина). В феврале 1986-го на XXVII съезде КПСС был выдвинут кандидатом в члены Политбюро. Это была вершина партийной карьеры Ельцина.

На октябрьском (1987 г.) пленуме ЦК Ельцин неожиданно резко выступил против «медленных темпов перестройки» и лично против своего покровителя Лигачева. Не высказываясь напрямую против самого Горбачева, Ельцин тем не менее сильно задел его, обвинив неназванных лиц в том, что они создают культ личности Генсека. Это спровоцировало кампанию сурового осуждения Ельцина в партийной печати, последовали и оргвыводы насчет него. В ноябре 1987 года Мосгорком (МГК) по требованию Политбюро снял Ельцина с должности первого секретаря, а в феврале 1988 года Ельцин был лишен статуса кандидата в члены Политбюро.

К тому времени ветер перемен, поднятый Горбачевым, стал причиной того, что общественное мнение из официальной критики какого-то лица делала выводы, ровно противоположные тем, которые в ней содержались. Выступление Ельцина и его последующая опала на фоне вызвавшей одобрение у большинства москвичей его кадровой политики и борьбы с привилегиями в столичном руководстве сделали его популярной личностью. К тому времени уже появилась возможность более-менее открыто высказывать свою альтернативную точку зрения, идущую в разрез с официальной. Тексты выступлений Ельцина на пленуме, зачастую сильно расходившиеся с тем, что он сказал на самом деле, циркулировали по стране во множестве самиздатовских списков. Это вдохновило Ельцина на борьбу за возвращение себе места на советском политическом Олимпе.

В ноябре 1987 года он покаялся на пленуме МГК. Писал письма Горбачеву с просьбой восстановить его в должности. По официальной версии, он тогда из-за переживаний перенес инфаркт. Некоторые даже утверждали, что он совершил попытку суицида (либо инсценировал ее). В результате летом 1988 года Ельцин оказался среди делегатов XIX конференции КПСС. Это мероприятие считается одним из ключевых в деле коренной политической реформы в СССР, затеянной Горбачевым.

На конференции, заседания которой транслировались по телевидению на всю страну, Ельцин в прямом эфире повторил положения своей речи на пленуме, потребовал отменить решение о «политической ошибочности» того выступления, а также вывести Лигачева из Политбюро. Конференция отказалась сделать это, Ельцин снова подвергся нелицеприятным нападкам, а вскоре Верховный Совет СССР вывел его из членов своего Президиума. Мемом, как мы бы назвали это сейчас, стала тогда фраза, которую Лигачев сказал в своей речи на партконференции: «Борис, ты не прав!»

Благодаря публичным дебатам на партконференции Ельцин, доселе известный главным образом только в Москве и Свердловске, приобрел всероссийскую популярность. Он окончательно становится на путь открытой конфронтации с партийно-союзным руководством, используя новые возможности «гласности», провозглашенной Горбачевым. Есть сведения, будто перед выборами в марте 1989 года Съезда народных депутатов СССР – нового высшего органа власти, созданного согласно решению XIX партконференции, – Ельцину было предложено пройти по списку 100 депутатов, подлежащих избранию Центральным комитетом КПСС (членом которого Ельцин оставался). За согласие Ельцина обещали восстановить в прежних партийных должностях. Но Ельцин предпочёл мобилизовать своих сторонников на демократических выборах. Он был с подавляющим перевесом избран на Съезд от национально-территориального округа, включавшего Москву. Однако в состав Верховного Совета СССР не попал. Тем не менее потом благодаря отказу депутата А.И. Казанника от своего мандата в пользу Ельцина, несмотря на то, что такая процедура не была предусмотрена законом, стал членом Верховного Совета.

В связи с предстоявшими весною 1990 года выборами Съезда народных депутатов РСФСР Ельцин перенес центр тяжести борьбы с Горбачёвым на республиканские органы власти, не пытаясь занять высокое место в союзных органах власти. Это решение можно считать рубежом - с данного момента началось противостояние между СССР и РСФСР. К тому времени Ельцин уже стал одним из самых авторитетных деятелей «демократического движения», постоянно и резко критикуя руководство СССР и КПСС за нежелание устанавливать в стране подлинную демократию (в тот же период родилась острота, высмеивавшая лозунги Горбачева: «Чем отличается демократия от демократизации? – Тем же, чем канал от канализации»). Демократы сами выдвигали Ельцина на роль публичного лидера. Многочисленные казусы, в которых Ельцин искусно представлялся жертвой интриг руководства КПСС и даже попыток КГБ устранить его физически, способствовали росту его популярности.

В марте 1990 года Ельцин стал народным депутатом РСФСР от Свердловска, а в мае того же года – Председателем Верховного Совета РСФСР. На этом посту он повёл оказавшуюся в итоге успешной борьбу за перераспределение властных полномочий от союзного центра к союзным республикам, в которой был поддержан лидерами практически всех союзных республик.