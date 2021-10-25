«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»: в чем различие конкурсов

"Мисс Вселенная" и "Мисс Мира" являются не только самыми престижными конкурсами красоты, но еще и конкурентами. "Рамблер" расскажет, чем же отличаются две красивейшие женщины планеты.

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Оба конкурса возникли в 1951 году как скромные показы моделей купальников, только "Мисс Вселенная" в городке Лонг Бич (США), а "Мисс Мира" в Лондоне (Великобритания).

Участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" могут девушки от 18 лет, а в конкурсе "Мисс Мира" от 17 лет. Стоит отметить, что "Мисс Вселенная" не является модельным конкурсом, поэтому для конкурсанток нет особых требований к внешности, главное, чтобы она была яркой, а фигура пропорциональной. А что касается "Мисс Мира", то девушки не должны быть ниже 172 сантиметров.

Награды победительницам конкурсов также разнятся. Так, "Мисс Мира" получает 280 тысяч долларов, которые в последствии идут на благотворительность. Также победительнице достается корона с бриллиантами стоимостью 16 тысяч евро, оплата квартиры на год в Лондоне и традиционное годичное участие в благотворительных акциях. В добавок "Мисс Мира" должна в течение года после победы соблюдать все правила поведения, которые прописаны в контракте.

"Мисс Вселенной" вручаются две короны, одна из которых бриллиантовая, а другая жемчужная. Их общая стоимость составляет 270 тысяч долларов. Победительница также получает ряд приятных подарков, среди которых хрустальный трофей, набор статуэток, двухлетнюю стипендию в Нью-Йоркскую школу кино и ТВ и еще множество призов от спонсоров. "Мисс Вселенная" также обязана соблюдать правила поведения, прописанные в условиях договора.