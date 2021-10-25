Смерть в тайной комнате: как выгребная яма погубила 60 рыцарей

Иногда даже графский титул не гарантирует достойной смерти. «Рамблер» вспомнил катастрофу в Эрфурте.

Фото: Кадр из сериала «Столпы земли» Кадр из сериала «Столпы земли»

Средневековые распри между феодалами были главной частью политической повестки тех лет — особенно в Священной Римской империи, страны, которая могла бы выиграть конкурс на самое нелепое название, поскольку, как заметил Вольтер, не была ни священной, ни римской, ни империей. Хотя ландграф Тюрингии Людвиг III вошел в историю как кроткий и благочестивый (буквально с такими прозвищами), мягкосердечный нрав не мешал ему ссориться с соседями. Особенно острый конфликт у него был с Конрадом фон Виттельсбахом, архиепископом Майнца. Правда, в защиту Людвига уточним, что распрю он унаследовал от отца, тоже Людвига, только Железного. Ссора усилилась, так как обе стороны участвовали в противостоянии между императором Фридрихом I Барбароссой и Генрихом Львом, герцогом Саксонии и Баварии.

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Так или иначе, феодалы разошлись настолько, что сын Фридриха король Германии Генрих VI (императором он станет после смерти отца), решил вызвать спорщиков на личную встречу. Он в это время разъезжал по стране, участвуя в польской междоусобице между князем Казимиром Справедливым и его братом Мешко. На конгресс в Эрфурте были приглашены самые влиятельные аристократы региона.

26 июля 1184 года все гости во главе с Генрихом собрались в церкви Святого Петра на втором этаже. В разгар обсуждения деревянный пол под весом собравшихся проломился и пробил первый этаж. А под ним в церкви располагалась выгребная яма с нечистотами — типичная конструкция отхожего места в те годы не только в храмах, но и в замках. Цвет империи провалился в уборную и захлебнулся в скопившихся испражнениях. Известно, как минимум, о шестидесяти утонувших рыцарях, среди них были такие титулованные фигуры, как граф Фридрих из Абинберка, граф Генрих из Тюрингии, Гозмар из Гессена, бургграф Фридрих из Кирхберга.

Малопочтенная смерть благородных людей заставила обратить внимание властей на проблему канализации в принципе и на архитектурные недочеты, ведь деревянные полы прогнили из-за постоянного зловония. Например, король Генрих выжил, потому что восседал в оконной нише с каменным полом. Поэтому были приняты некоторые акты, которые регламентировали строительство общественных мест, например, церквей.