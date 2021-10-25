«Напоите человека!»: как в ЦРУ готовили для работы в СССР

Вплоть до распада Советского Союза американцы направляли на его территорию шпионов и диверсантов, проходивших особую подготовку.

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ЦРУ обычно не выдавало иностранцев за граждан СССР. В этом не было нужды. В Советском Союзе легально находились тысячи американцев и граждан других стран мира, приезжавших по каналам международного научного обмена, туризма, культурных связей, дипломатии.

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Иностранцы, завербованные американской разведкой, получали базовый инструктаж по особенностям советского менталитета, необходимый для успешного получения информации от русских. Ещё в 1950-х годах ЦРУ утвердило документ «План психологического наступления (СССР)». В нём перечислялся список ценностей, общих для России и «свободного мира». Прежде всего, речь шла о гостеприимстве, правдивости, любви к семье, сострадании и щедрости. Предполагалось, что разговоры на эти темы могут привлечь симпатии советских собеседников и побудить их к откровенности. Особенно шпионы любили напоминать о вкладе русских в мировую культуру, о великой русской литературе.

Когда не срабатывала ставка на национальную гордость русских, американцы задействовали «золотого тельца». Советские граждане нередко расставались с информацией в обмен на заграничные вещи. Там, где и это не помогало, шпионы прибегали к открытому давлению.

«Для того, чтобы втянуть в свои шпионские сети людей, представляющих интерес для разведки, американские специальные службы не считаются ни с чем, – отмечалось в книге «Секреты секретных служб США», изданной в Москве в 1973 году. – Они провоцируют советских людей на совершение недозволенных действий, создают компрометирующие ситуации, обрушивают «ливень» пропаганды, играют на самолюбии, отыскивая слабости у своих жертв; затем, нередко путём прямого шантажа, пытаются склонить их к сотрудничеству».

Другая категория шпионов ЦРУ – бывшие советские граждане, чаще всего из числа эмигрантов второй волны. К примеру, в 1949-1960-х годах массовая засылка таких агентов осуществлялась по программе Aerosol. В Советский Союз забрасывались члены антисоветской организации НТС, представители национальных меньшинств РСФСР, а также украинцы-бандеровцы и прибалтийские националисты. Они пересекали пограничную полосу в труднодоступных местах, а иногда сбрасывались с парашютом.

Шпионы-эмигранты проходили подготовку в «Институте по изучению СССР» и в нескольких разведшколах. Как правило, эти люди помнили советские реалии, однако за время их отсутствия многое изменилось. Шпионы могли провалиться на том, что не знали появившихся в последние годы крылатых фраз из фильмов или общепринятых сокращений (например, ЖКХ).В разгар Холодной войны журнал Time опубликовал статью о лагере подготовки «зелёных беретов» в городке Бад-Тёльц в Западной Германии. В нём диверсантов обучали русскому и другим языкам Восточной Европы. Помимо языковой подготовки агенты должны были знать, к примеру, «слова популярных песен».Ценную информацию о содержании программ обучения сообщил советским спецслужбам агент ЦРУ, убеждённый монархист Евгений Голубев, которого в 1952 году американцы забросили на Сахалин. Он проходил подготовку в разведшколе в Бадверисофене (Бавария).

«Преподавание и психологическая подготовка курсантов имели целью укрепить их антисоветские взгляды и убеждения, – отмечает исследователь Александр Костанов. – Вместе с тем, чтобы держать их в курсе событий, происходивших в СССР, им позволяли слушать советские радиопередачи, читать газеты «Правда» и «Известия».

Важнейшей привычкой советского человека, удобной для шпионов, считалось пьянство.

«Напоите человека. Вино – ваш союзник», – говорилось в одной из инструкций ЦРУ.

Тот же Евгений Голубев, по одному из сценариев, должен был получить легальные документы, угостив алкоголем случайного советского гражданина. Предполагалось подмешать ему в напиток снотворное.