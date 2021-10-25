Почему Ельцин считал, что у него дворянские корни

Говорят, Ельцину очень нравилось, когда его называли «царем Борисом». Кроме того, Борис Николаевич подозревал, что в нем течет голубая кровь.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Как утверждал Александр Коржаков, начальник охраны государственного лидера, во время посещения бани он заметил, что на теле Бориса Николаевича совсем нет волос: даже под мышками только «три волосинки». Ельцин считал, что эта особенность роднит его с царскими особами прошлого.

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Однако главным признаком аристократического происхождения Борис Ельцин называл размер своей ноги. По крайней мере так утверждает Александр Костин, автор книги «Заговор Горбачева и Ельцина: кто стоял за хозяевами Кремля?». Тот же Костин отмечает, что рост Ельцина составлял 186 сантиметров, но при этом он носил обувь довольно скромного для такого высокого мужчины 41 размера. Костин уверяет, что Борис Николаевич по этому поводу не переживал, а, напротив, считал, что у него благородное происхождение. Ельцин в этом плане даже сравнивал себя с Петром Великим, который, как известно, при росте 209 сантиметров имел 38-й размер ноги.

Даже некоторые болезни, которые обнаружили у Бориса Ельцина в период его президентства, оказались «благородными». Так, тот же Александр Коржаков в своих мемуарах «Ближний круг царя Бориса», вспоминал, что водка появилась в рационе Ельцина только после того, как врачи диагностировали у него подагру.

Тогда Ельцин позвал к себе Коржакова и объявил о том, что «дворянская болезнь» развивается лишь у тех, кто употребляет вино, шампанское и коньяк, а вот любителей водки недуг обходит стороной. «Меняем нашу ориентацию» — заявил Ельцин и переключился с перечисленных напитков на более привычную простому человеку водку.

Впрочем, Борис Ельцин и вправду был простым человеком, по крайней мере по происхождению. Если верить Рудольфу Пихоя, автору издания «Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин», отец главы страны, будучи сыном раскулаченного крестьянина, некоторое время числился в колхозе «Красный май», однако впоследствии он уехал вместе с семьей на заработки в Казань. Там Ельцин-старший завербовался на строительство авиазавода. Поэтому Бориса Николаевича можно смело назвать потомственным строителем «из крестьян», но никак не аристократом. Тем не менее в советские годы Ельцину все же пришлось скрывать кое-какие эпизоды своей биографии, так как его отец был репрессирован.