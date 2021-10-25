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Египтянам предложили деньги за название для новой столицы

Мира Маркина
1 час назад

Жителям Египта предложили принять участие в конкурсе на лучшее название для новой административной столицы страны. Об этом сообщает Ahram Online.

Египтянам заплатят за название для новой столицы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инженерное управление Армии Египта организовало конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города. Предложить свои идеи египтяне смогут на специальном сайте до 18 ноября. Затем их будут оценивать эксперты. Победители конкурса получат денежный приз.

За лучшее название предлагают от 10 тысяч до 50 тысяч египетских фунтов (от 640 долларов до 3,2 тысячи долларов), за лучший дизайн — от 30 тысяч до 100 тысяч фунтов (от 1,92 тысячи долларов до 6,4 тысячи долларов). В каждой категории будет три призовых места.

Строительство административной столицы Египта начали в 2015 году. Город расположен в 50 километрах к востоку от Каира. Его площадь составит 700 квадратных километров. Там, согласно планам, будут проживать около 6,5 миллиона египтян. В город переберется парламент страны, более 50 тысяч чиновников и работников госсектор и иностранные посольства.

Официальное открытие новой столицы перенесли как минимум до 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что россияне раскупили почти все места в отелях Египта.

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