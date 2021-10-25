Человек, сдавший Зою Космодемьянскую: как с ним поступили немцы

Василий Клубков вовсе не был полицаем: он состоял в той же диверсионной группе, что и Зоя Космодемьянская. Однако операция в Петрищево закончилась неудачей. Клубков был схвачен немцами и на допросе выдал местонахождение Космодемьянской, которая дожидалась его в условленном месте. Как оказалось, тем самым предатель лишь отсрочил свою смерть.

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До войны уроженец Рязанской области Василий Клубков числился сотрудником одного из почтовых отделений Москвы. В ряды Красной Армии, как следует из протокола допроса Клубков вступил в октябре 1941 года. Первое задание он выполнил в начале ноября того же года, а на второе его включили в группу Павла Проворова, членом которой, как известно, была и Зоя Космодемьянская. 21 ноября 1941 года партизаны получили указание отправиться в деревню Петрищево и уничтожить дома, которые заняли немцы.

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Уже ночью разведчики двинулись путь. До упомянутого населенного пункта они добирались не одни сутки. Как утверждает Олег Смыслов, автор книги «Проклятые легионы. Изменники Родины на службе Гитлера», около 2-3 часов ночи 27 ноября Василий Клубков, уже будучи в деревне Петрищево, попытался уничтожить один из домов с помощью бутылки с зажигательной смесью. Однако у него ничего не вышло: бутылка разбилась, но воспламенения не произошло. В этот момент Клубков заметил двух немецких солдат и, испугавшись, бросился в лес. Там он и был схвачен.

Василий Клубков тут же был доставлен немецкими часовыми к подполковнику Людвигу Рюдереру. Клубков на допросе у Рюдерера рассказал о том, где именно он должен был встретиться с Зоей Космодемьянской, которая, как позже выяснилось, к тому моменту успела поджечь несколько домов и конюшню с вражескими лошадьми. Со слов самого Клубкова, подполковник дал какие-то указания своим подчиненным, и те вскоре привели в это же помещение, где содержался комсорг, и Зою Космодемьянскую.

Космодемьянская сначала молчала, а потом заявила, что она не имеет никакого отношения к поджогам. Однако Василий Клубков подтвердил не только личность Космодемьянской, но и тот факт, что девушка действительно состояла с ним в одной диверсионной группе. Как известно, после продолжительных пыток, издевательств и избиений Зою Космодемьянскую казнили. А Клубкова отправили в Красный Бор, на обучение разведывательной деятельности. Только теперь предателю предстояло воевать на немецкой стороне. В январе 1942 года Клубков подписал обязательство служить Третьему Рейху.

7 января того же года Василий Клубков взялся за выполнение первого задания: он должен был явиться в разведывательный отдел Западного фронта, сказать, что сбежал из немецкого плена, выяснить необходимую информацию, а после вывести одну из советских диверсионных групп прямо в лапы гитлеровцев. Появление Клубкова на Западном фронте вызвало немалое удивление. Некогда исчезнувший комсорг заявил, что был взят в плен немцами не при попытке, а именно при поджоге одного из домов в Петрищево, а затем направлен на работы в Германию. Однако ему якобы с четвертого раза удалось бежать.