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Любовный треугольник в доме «железного наркома» Ежова: чем всё закончилось

Русская семерка
42 минуты назад

Зинаида Гликина была одной из самых близких подруг жены Николая Ежова Евгении Хаютиной. Однако это обстоятельство не стало препятствием для того, чтобы «железный нарком» и Гликина стали любовниками. В 1938 году Зина Малая, как называли её в семье Ежовых, была арестована по подозрению в шпионской деятельности. Причем, по признанию самого Ежова, завербовала ее его же законная жена.

Любовный треугольник Ежова: чем все закончилось
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Женщины, носящих имя Зинаида, в окружении Николая Ежова было две: Зинаида Кориман и Зинаида Гликина. Поэтому для того, чтобы не возникала путаница, в семье Ежовых их называли Зина Большая и Зина Малая соответственно. Они обе были близкими подругами жены наркома Евгении Хаютиной. Зина Малая и Хаютина вместе учились в Гомеле. Именно Хаютина, будучи редактором журнала «СССР на стройке», устроила Зинаиду Фридриховну в издательство «Интернациональная литература».

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Исаак Бабель был частым гостем литературного салона Евгении Хаютиной. Аналогичный салон организовала и Зинаида Гликина. Поэтому неудивительно, что на квартире Гликиной тоже нередко собирались шумные компании представителей литературной элиты тех лет. Все они неплохо и даже весело проводили время. Однажды в салоне даже устроили шуточную свадьбу, «невестой» и «женихом» на которой выступили Зинаида Гликина и писатель Леонид Соболев. Законному супругу Зины Малой, далекому от литературы, такие вечеринки оказались не по душе.

После того как Зинаида Гликина развелась, Евгения Хаютина пригласила ее пожить в своем доме. Николай Ежов оказался этому очень рад. Как вспоминала сама Зинаида Фридриховна, слова которой приведены в книге Алексея Павлюкова «Ежов. Биография», Ежов «был готов установить интимную связь с любой женщиной». При этом наркому не были важны ни место, ни время, ни обстоятельства этой связи, ни статус «жертвы». Гликина рассказывала, что, находясь в нетрезвом состоянии (а это с ним случалось довольно часто), Николай Иванович склонял к близости даже женщин из числа обслуживающего персонала.

Поэтому неудивительно, что вскоре Зинаида Гликина и Николай Ежов стали любовниками. Фактически «прописавшись» в доме Ежовых, Гликина узнала о наркоме еще больше, чем прежде. Впоследствии она поведала о нем много интересного. В частности Зинаида Фридриховна уверяла, что Ежов напивался до омерзительного состояния и развратничал, «теряя облик не только коммуниста, но и человека». Не обошла Гликина вниманием и свою подругу. Например, она сделала достоянием общественности информацию о свиданиях Евгении Хаютиной с Михаилом Шолоховым и о том, как Ежов, выяснивший это, избил жену.

Стоит отметить, что подобные откровения Зинаиды Гликиной были связаны не с написанием мемуаров, а с ее арестом 15 ноября 1938 года. Тот год вообще стал богатым на события. Муж Гликиной, Зайднер, еще весной был взят под стражу по подозрению в шпионаже. Николай Ежов же задумал разводиться с Евгенией Хаютиной. Тогда Зинаида Фридриховна вместе с Хаютиной поселилась на даче. Дважды туда приезжал и нарком. Вот только с супругой он почти не разговаривал, зато постоянно шептался о чем-то с Гликиной. Вскоре после этого Ежов поместил жену в психоневрологический санаторий и по просьбе самой Евгении Соломоновны «прикрепил» к ней Зинаиду Фридриховну.

Спустя чуть больше двух недель Зина Малая, впрочем, как и Зина Большая оказались за решеткой. Согласно одной из версий, Евгения Хаютина, узнав об этом, покончила с собой. Не удалось избежать смерти и Зинаиде Гликиной. Николай Ежов, который, как известно, тоже был арестован, в своих показаниях назвал Гликину английской шпионкой. Кроме того, по его словам, выходило, что завербовала Зинаиду Гликину покойная Евгения Хаютина. Судьба Зинаиды Фридриховны была предрешена: 24 января 1940 года Военная коллегия ВС СССР она была приговорена к расстрелу. Приговор привели в исполнении на следующий день.

Истории,Николай Ежов,Исаак Бабель,Михаил Шолохов,
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