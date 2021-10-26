Кем была женщина, которая «общалась» с Лениным в 1961 году

Одна из самых старых большевичек Дора Абрамовна Лазуркина, лично знавшая Ленина, выступала за вынос тела Сталина из Мавзолея. Речь Доры Абрамовны по этому поводу на ХХII съезде КПСС вызвала шквал аплодисментов. И только Вячеслав Молотов, выслушав Лазуркину, назвал ее ведьмой. И на то у Молотова были весьма веские основания.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Уроженка города Новозыбкова Черниговской губернии Дора Абрамовна Лазукина прониклась революционными идеями еще в юности. Она вступила в ряды РСДРП и стала профессиональной революционеркой в 1902 году, будучи еще 18-летней девушкой. Понятно, что без преследований царских властей не обошлось. В первый раз Лазуркину, партийный псевдоним которой был «Соня», арестовали за подготовку первомайской демонстрации в Петербурге. После освобождения Соня перебралась в Одессу, но вскоре вынуждена была бежать и оттуда.

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Партийная группа направила Дору Лазуркину в Женеву, где в тот момент находились Владимир Ульянов и Надежда Крупская. Новый 1905 год Лазуркина встретила вместе с революционной супружеской четой.Эта встреча в Женеве стала одним из самых теплых воспоминаний ее юности. В январе она вернулась в Петербург. В Северной столице Лазуркина окончила педагогический вуз, но партийную работу не бросила. В 1934 году она стала инструктором культпропотдела Ленинградского горкома. Но уже через три года была арестована и последующие 17 лет провела в лагерях.

Спустя несколько месяцев после освобождения Дора Лазуркина вышла на пенсию, однако не ушла из политической жизни страны. Вот и в 1961 году Лазуркину избрали делегатом XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза. Многие вопросы, которые тогда решались на съезде, были связаны с культом личности Сталина. После того, как с трибуны удалился Никита Хрущев, якобы неожиданно для всех первый секретарь Ленинградского обкома по фамилии Спиридонов попросил слова, а затем в ходе своего выступления предложил убрать тело Сталина из Мавзолея.

Речь Лазуркиной запомнилась многим благодаря тому, что старая большевичка вдруг заявила, что она, мол, «посоветовалась по этому поводу с Ильичем». Ленин, который, по выражению Лазуркиной, стоял перед нею как живой, сказал, что не желает лежать рядом со Сталиным, принесшим «столько бед партии». Зал взорвался аплодисментами. И только Вячеслав Молотов возмутился: «Просто, по-моему, ведьма какая-то! Во сне видит, как Ленин ругает Сталина!»

Дора Лазуркина фактически до самой смерти продолжала удивлять историков, напоминая о себе сенсационными заявлениями посильнее того, что она сделала на XXII съезде КПСС. В 1971 году, то есть незадолго до смерти, Дора Абрамовна надиктовала на магнитофонную ленту свои воспоминания, которые включали в себя любопытные эпизоды, касавшиеся убийства Сергея Кирова.

Как пишет Николай Зенькович в книге «Власть. Распри. Подоплека», после гибели Кирова Иовлев, секретарь председателя Леноблисполкома Петра Струппе, поведал по секрету Лазуркиной, что к нему приходила женщина, которая случайно стала свидетельницей разговора нетрезвых сотрудников НКВД, обсуждавших убийство Кирова.