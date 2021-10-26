Пропавшие люди, которые были найдены живыми через много лет

Случаи исчезновения людей происходят ежедневно. Близкие в течение многих лет тщетно пытаются найти родного человека, но постепенно теряют надежду и начинают считать его умершим. Но иногда судьба преподносит удивительные сюрпризы: исчезнувшие объявляются так же внезапно, как и пропали. Читайте самые поразительные истории обретения тех, кого уже никто не ожидал увидеть, дальше в нашем материале.

Каждый год исчезают миллионы людей. К счастью, большинство из них объявляются в первые же 48 часов. Но есть случаи, когда пропавших без вести находят спустя много лет. Они появляются на пороге родного дома так же внезапно, как и ушли. Некоторые истории кажутся мистическими, ведь большинство семей уже не чаяли увидеть своих родных живыми.

Видео дня

Вот самые странные случаи появления исчезнувших людей спустя долгое время.

Побег от мафии

Артур Джеральд Джонс (Arthur Ger­ald Jones) был официально признан мертвым, после того как исчез из Чикаго в 1979 году. У него осталась безутешная жена и трое детей, которые получили большие выплаты по социальной страховке после предположительной смерти мужчины.

Невероятно, но через 30 лет американца нашли в Лас-Вегасе, где он жил новой жизнью. Мужчина работал в казино под чужим именем. Говорят, что Джонс исчез, скрываясь от мафии, поскольку проиграл крупную сумму в азартные игры.

Фантазер из спецназа

Самый странный случай исчезновения в Великобритании произошел с солдатом Филиппом Сессарего (Philip Ses­sarego). Его семье сообщили, что он погиб при взрыве в заминированном автомобиле в Хорватии в 1991 году, где проходил военную службу. На тот момент британцу было 39 лет, и в течение следующих десяти лет все считали его мертвым.

Тем не менее, бывший спецназовец внезапно появился в новостях BBC в 2001 году. Мистификатор называл себя писателем и военнослужащим Томом Кэрью (Tom Carew). Потрясенные родственники слушали, как он беседует с журналистом о своей книге «Джихад! Секретная война в Афганистане».

В 2009 году Сессарего нашли мертвым, уже по-настоящему: следствие квалифицировало его смерть, как самоубийство.

Сын, похищенный у матери отцом

Бобби Эрнандес (Bobby Hernandez) украл своего пятилетнего сына Джулиана и придумал для него новую личность. Позже соврал мальчику, что мать его бросила. Шокирующую правду подросток узнал, поступая в колледж: он увидел расхождение данных в номерах социальной страховки, из-за чего его личность не могли идентифицировать.

Консультант рассказал Джулиану, что он официально числится пропавшим без вести в Алабаме. Все это время его мать не прекращала поиски, 13 лет она безуспешно пыталась разыскать исчезнувшего сына. Эрнандеса приговорили к четырем годам заключения за похищение Джулиана.

Тем не менее, в суде парень сказал, что простил отцу его жестокий поступок.

Похищенная извращенцами

Супруги Филипп и Нэнси Гарридо (Phillip and Nancy Garrido) похитили 11-летнюю Джейси Дугард, когда она шла на автобусную остановку. Девочку держали в плену в Калифорнии, в сарае на заднем дворе в течение 18-ти лет. Филипп постоянно насиловал ее и вынудил зачать двух детей.

Девушку обнаружили в 2009 году, когда ей исполнилось 29 лет. Педофила приговорили к 431 году заключения, а его жену Нэнси — к 36-ти годам после обвинений в незаконном лишении свободы и сексуальном насилии. Гарридо получил условно-досрочное освобождение и впоследствии встретился с ней и двумя их общими дочерьми.

Убит серийным маньяком?

Гарольда Уэйна Ловелла (Harold Wayne Lovell) считали умершим после того как он пропал, почистив бассейн Джона Уэйна Гейси в 1977 году. Клоун-любитель Гейси стал одним из самых известных американских серийных убийц в 1970 х. Он лишил жизни 33 человека. Социопат сказал полицейским, что убил и Ловелла.

Удивительно, но чистильщика бассейнов обнаружили 34 года спустя во Флориде, где он перебивался на случайных заработках. Мужчина сказал, что не знал о том, что родные считают его умершим. Его мать так и умерла, думая, что ее сын погиб от руки серийного убийцы.

Амнезия

Уинстон Брайт (Winston Bright) исчез в 1990 году и был объявлен умершим десять лет спустя. Его жена Лесли получала ежемесячное социальное пособие по уходу за тремя детьми. Но через 20 лет мужчина внезапно объявился. Он называл себя Кваме Секу и утверждал, что потерял память. После этого американец в течение шести лет доказывал в судах, что он — Уинстон Брайт, потому что его бывшая супруга обвинила его в мошенничестве. К счастью, ему это удалось.