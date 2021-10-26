Россияне могут попасть в тюрьму за борьбу с тараканами

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала о риске попасть в тюрьму за борьбу с тараканами.

Уголовная ответственность может наступить, если при использовании против насекомых сильнодействующих химикатов пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание последует по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Так, если отравится много людей или просто появится риск массового отравления, нарушителю грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода на срок от года до 18 месяцев.

Если борьба с вредителями повлекла смерть человека, то взыскание составит от одного до двух миллионов рублей. Однако возможно ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В большинстве профессиональных средств для уничтожения насекомых содержится действующее вещество в разных дозировках, поэтому во время обработки следует покидать помещения.

«Например, при использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешен к использованию, исключение — если они полностью пустуют несколько дней. Самостоятельно же использовать подобные средства категорически нельзя», — заключила Курашина.