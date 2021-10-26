Почему забыли о трагедии «канадского Титаника»

Масштаб катастрофы, произошедшей в мае 1914 года с канадским судном "Императрица Ирландии", был не менее ужасным, чем гибель знаменитого на весь мир "Титаника". Однако об этой трагедии практически не говорили и не освещали ее в прессе, а со временем и вовсе практически забыли о печальной судьбе океанского парохода. О том, что случилось с "канадским Титаником" и почему о трагедии фактически забыли, читайте в материале "Рамблера".

Фото: HefePine23/CC BY-SA 2.0 HefePine23/CC BY-SA 2.0

Пароход “Императрица Ирландии” был спущен на воду в январе 1906 года. Одно из самых больших судов своего класса принадлежало компании Canadian Pacific Railway и именовалось “плавучим городом”. Размеры (более 170 метров в длину и около 20 метров в ширину) и высокая скорость (до 20 узлов в час), а также комфортабельные каюты и высокий уровень сервиса на борту сделали судно весьма популярным среди пассажиров, желающих пересечь Атлантический океан. Одновременно на борт пароход мог принять более 1500 пассажиров, а путешествие от канадского Квебека до Ливерпуля на “Императрице Ирландии” занимало всего шесть дней. Всего за восемь лет, что судно курсировало через Атлантический океан, с одного континента на другой было перевезено более 100 000 пассажиров.

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В 1912 году, после трагедии, случившейся с “Титаником”, судоходная компания Canadian Pacific Railway приняла ряд мер, направленных на усиление мер безопасности на борту “Императрицы Ирландии”. В частности, количество спасательных жилетов было увеличено в несколько раз и значительно превышало число пассажиров и членов экипажа, спасательные шлюпки теперь могли одновременно вместить более 1800 человек, а система биолокации заблаговременно предупреждала о приближении опасных объектов. Увы, все эти меры не смогли предотвратить катастрофу.

28 мая 1914 года “Императрица Ирландии” в 98 раз отправилась из Квебека в Ливерпуль. Ничто не предвещало надвигающейся беды. Погода была отличная, члены экипажа каждый на своем месте, пассажиры спокойно отдыхали в своих каютах. На борту в тот день находилось 1057 пассажиров и 420 членов экипажа.

Судно спокойно двигалось по реке Святого Лаврентия к Атлантическому океану, когда около двух часов ночи был замечен двигающийся навстречу “Императрице Ирландии” сухогруз (им оказался норвежский “Сторстад”). Реку в то время накрыл густой туман и разойтись судам не удалось: следовавший встречным курсом “Сторстад” носом пробил корпус “плавучего города”.

Проснувшиеся от сильного толчка пассажиры, спросонья не понимая, что происходит, стали выбегать на палубу. Началась паника, из-за которой благополучно на воду удалось спустить всего 6 спасательных шлюпок из имеющихся 36. Едва они отошли на некоторое расстояние от судна, на пароходе взорвались паровые котлы. В 2:15 “Императрица Ирландии” ушла на дно реки.

Из 1057 пассажиров спастись удалось лишь около 460, в списке погибших оказались также 172 члена экипажа. Виновным в трагедии по результатам проведенного расследования был признан экипаж сухогруза “Сторстад”, владельца компании обязали выплатить канадцам два миллиона долларов, но найти такую сумму норвежская сторона не смогла и объявила себя банкротом. Кстати, согласно независимому расследованию, которое параллельно проводила норвежская сторона, вина в столкновении полностью ложилась на экипаж канадского судна.