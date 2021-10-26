Студентов «Останкино» отчислили из-за лайков в Instagram

Студенты «Высшей школы "Останкино"» сообщили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении. Информацию об этом передала отчисленная студентка Алиса Тимченко. Ее слова передает URA.RU.

По словам девушки, отчислили шесть студентов. Все они поставили лайк к сообщению, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время карантина. При этом оплачивать обучение студенты продолжают по полной стоимости.

Решение об отчислении студентов принял учредитель школы. При этом с руководством, учебной частью и директором Тимченко поговорить не дали.

«Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — ответили Тимченко со страницы «Высшей школы "Останкино"» в Instagram.

Другая студентка Алина Темирчиева, которая также оказалась в числе отчисленных, рассказала изданию «Подъем», что сообщение о блокировке пропусков в школу пришло почти сразу. После этого аккаунт школы в социальной сети удалил негативную запись со страницы.

«На связь с нами директор так и не вышла», — добавила бывшая студентка.