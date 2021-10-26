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Названы любимые книги заключенных в российских тюрьмах

Диана Товсепова
1 час назад

Названы книги, которые больше всего любят заключенные в российских тюрьмах. О самых популярных книгах среди осужденных психолог Андрей Зберовский рассказал РЕН ТВ.

Названы любимые книги российских заключенных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Большинство заключенных не очень хорошо учились в школе и не очень любили читать книги. Большая часть находящихся в местах лишения свободы- это не читающие люди, которые испытывают определенные проблемы с образованием. Именно чтение книг с историческим сюжетом расширяет их кругозор", — отметил психолог.

Наибольшей популярностью у российских заключенных, по его словам, пользуются детективные истории. Среди них и классика о Шерлоке Холмсе, и современные криминальные романы.

В этих книгах, как отметил специалист, "люди, которые решили профессионально посвятить себя уголовной жизни, пытаются понять тайны следствия и особенности работы правоохранительных органов, чтобы себя обезопасить".

Кроме того, для расширения кругозора заключенные берутся историческую литературу и русскую классику. Самым популярными классиками, у тех кто отбывает свой срок, стали Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

При этом психолог считает, что лучше всего заключенных перевоспитывают книги о войне, в которых герои делают нравственный выбор в самых критических ситуациях. Это работает как пример для осужденных, а в будущем даже помогает им стать лучше.

Ранее мы писали о пяти советских актерах, которые сидели в тюрьме.

Истории,Федор Достоевский,Лев Толстой,Михаил Булгаков,МВД,РЕН ТВ,
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