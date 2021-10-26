Скифское золото: из-за чего спорили Крым и Украина

После семи лет судебных разбирательств суд Амстердама постановил вернуть «скифское золото» из музеев Крыма Украине. Делимся хронологией конфликта и реакцией сторон.

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Что за «скифское золото»

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В 2014 году в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка «Крым — золотой остров в Черном море». На выставке были представлены различные украшения, драгоценности и домашняя утварь древних скифов и греков. Предметы предоставили музеи Крыма и Киева — всего 500 экспонатов, около 2000 предметов. Страховая оценочная стоимость вещей колебалась от 500 тысяч до 2 млн евро.

Хронология конфликта

Февраль 2014 года. Начало выставки.

Март 2014 года. Крым входит в состав РФ, присоединение не признают многие страны, включая Нидерланды.

Май 2014 года. Окончание выставки. Университет Амстердама, при котором находится музей, останавливает процедуру передачи экспонатов до судебных разбирательств, кому принадлежат экспонаты.

Сентябрь 2014 года. В Киев возвращают 19 предметов экспозиции: золотой скифский шлем, меч и ножны, а также драгоценности сарматов. Вопрос о возврате экспонатов, переданных крымской стороной, переходит в суд.

Декабрь 2016. Окружной суд Амстердама постановляет, что музейные ценности должны быть переданы Киеву. Судьи отметили, что решение об окончательной принадлежности вещей должно решаться, когда экспонаты вернутся на Украину.

2017 год. Крымские музеи подают апелляцию.

Март 2019 года. Начинаются слушания в апелляционном суде Амстердама. Адвокат с российской стороны Мариэль Коппенол-Лафорс заявляет, что экспонаты являются частью истории Крыма, так как найдены на его территории. Представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс отмечает, что экспонаты должны вернуться в суверенное государство, то есть Украину, согласно Конвенции ЮНЕСКО.

Октябрь 2021 года. Апелляционный суд Амстердама решает, что «скифское золото» принадлежит Украине. Согласно решению суда, предметы передадут Киеву «до стабилизации ситуации в Крыму». Россия имеет право обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов.

Реакция

Президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал возвращение золота в страну 26 октября. Политик написал в Twitter:

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! „Скифское золото“ вернется на Украину. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».