5 мая 1945 года: против кого немцы вместе с американцами

Большинство немцев были до конца лояльны нацистскому режиму, даже когда в поражении никто не сомневался. Однако есть исключение – бой 5 мая 1945 года, завязавшийся у замка Иттер, где содержались видные французские политики. Состав участников этого сражения делает его уникальным эпизодом Второй мировой войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Замок Иттер в австрийском Тироле – средневековая крепость, известная с XIII века. Некоторое время здесь располагался отель (где бывал композитор Чайковский), а с 1943 года замок стал «вспомогательным лагерем» при концлагере Дахау. В нём содержались арестованные нацистами государственные и общественные деятели Французской республики – бывшие премьер-министры Поль Рейно и Эдуард Даладье, сестра генерала де Голля Мари-Аньес, известный теннисист Жан «Скачущий баск» Боротра, националист из стана Петэна Франсуа де ля Рок и другие. Вместе со многими политиками проживали их любовницы.

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4 мая 1945 года неподалёку от замка появились танки 12-й танковой дивизии армии США, которыми командовал капитан (по другим данным, лейтенант) Джек Ли. Для высокопоставленных французов это должно было означать смерть – по приказу немецкого командования их полагалось тут же расстрелять. Однако четыре десятка солдат Вермахта, охранявшие замок, предпочли разбежаться. Они были деморализованы тем, что двумя днями ранее в Иттере покончил с собой комендант лагеря Дахау Эдуард Вейтер.

Оставшись без надзора, пленники разыскали американцев в соседнем населённом пункте и заодно вышли на связь с австрийским Сопротивлением.Через некоторое время начальник Главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кельтенбруннер направил к Иттеру больше ста головорезов-эсэсовцев. Им предписывалось вернуть замок и привести в исполнение «приговор» французским заложникам. Узнав об этом, 10 немецких охранников неожиданно возвратились для защиты Иттера вместе с экипажем американского танка, имевшего прозвище «Бешеная Дженни».

Капитан Ли весь остаток дня занимался организацией обороны вместе со вчерашними фашистами и VIP-заключёнными. Последние при этом не прекращали постоянно ссориться по политическим мотивам, хотя и вывесили сообща на замке флаг Франции.

С утра 5 мая эсэсовцы из дивизии «Гёц фон Берлихинген» несколько раз предпринимали попытки штурма, однако уничтожение из 88-мм пушки танка «Шерман» им не помогло. Хотя гитлеровцы количественно в несколько раз превосходили защитников Иттера, на стороне последних были сами стены древней крепости, которые не так-то просто было взять. Женщины и дети укрылись в подвальных помещениях, мужчины же, взявшись за пулемёты и винтовки, вступили в перестрелку с эсэсовцами.

С немецкой стороны героизм проявил майор Вермахта Йозеф Гангль, не побоявшийся повернуть оружие против соотечественников-нацистов. Он пожертвовал жизнью, чтобы спасти Поля Рейно от пули снайпера. Другим видным защитником Иттера стал перешедший на сторону Сопротивления офицер СС Курт-Зигфрид Шрадер, который привёз в замок своих жену и дочь.Исход сражения решил один из пленников – теннисист Боротра. Под видом беженца в лохмотьях ему удалось проскочить мимо эсэсовцев и добраться до расположения 142-го пехотного полка США, солдаты которого пришли на выручку осаждённым. Американцы подоспели как раз вовремя – фашисты уже намеревались взорвать ворота с помощью фаустпатрона. Под нажимом американцев эсэсовцы ретировались.

«Почему вас не было так долго?» - это было первое, что спросил Джек Ли у своих сослуживцев. Впоследствии капитан называл пережитую осаду «самой ужасной вещью», которая случилась с ним за время кампании в Европе.