Диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024

Болезнь Ленина еще при его жизни была засекречена. Причем, в этом был заинтересован и сам Владимир Ильич, для лечения которого пригласили лучших русских и заграничных докторов.

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Был случай, когда Ленин сообщил дежурному караула о скором прибытии к нему двух иностранцев. Видимо, в целях предосторожности Ильич даже показал дежурному фотографии визитеров, некогда опубликованные в одной газете. «Это профессора из Швейцарии, — сказал Ленин. — Вы их пропустите, но ничего у них не спрашивайте». Последнее предложение он повторил дважды.

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Тогда Владимир Ильич еще чувствовал себя относительно неплохо. В 1921 году. состояние Ленина серьезно ухудшилось. Его мучили головные боли, бессонница, слабость в конечностях, нарушения письма и речи, наблюдалась усталость и перепады настроения. В конечном итоге недуг превратил вождя в беспомощного младенца. В январе 1924 года стало ясно, что Ленин проиграет бой с заболеванием. Действительно, в том же месяце Ильич скончался

В 1924 году был обнародован официальный диагноз покойного Владимира Ленина – диффузный атеросклероз. Однако уже тогда ходили упорные слухи о том, что на самом деле первопричиной смерти Ильича стал сифилис. В качестве главного доказательства до сих пор приводится тот факт, что лидер большевиков принимал сальверсан – препарат на основе мышьяка, предназначенный для лечения именного упомянутого заболевания. Вот только вскрытие не подтвердило данную версию. Впрочем, историк Борис Соколов считает, что дугу аорты, которую поражает сифилис, намеренно не исследовали для того, чтобы не омрачать светлый лик вождя.

Между тем, абсолютно все рассуждения о характере заболевания Ленина можно смело назвать всего лишь предположениями. Дело в том, что даже современные исследователи вынуждены изучать недуг, которым страдал Владимир Ильич, на основе заметок, опубликованных в советской прессе, периодически освящавшей течение заболевания вождя еще при его жизни, а также по другим косвенным материалам. Главная же медицинская документация (включая клинический посмертный диагноз), благодаря которой в многолетнем споре могла бы быть поставлена точка, была засекречена сразу после смерти Ленина. По крайней мере, так утверждает Михаил Штейн, автор издания «Ульяновы и Ленины: семейные тайны». К этим материалам, по словам Штейна, доступ должен был быть ограничен в течение 75 лет.

Согласно «Положению об архивах», именно в течение указанного периода запрещается разглашать сведения о болезни того или иного лица. Их рассекречивание раньше окончания упомянутого срока возможно только по желанию самого лица, к которому относятся засекреченные материалы, или по инициативе его наследников.