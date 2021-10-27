В период с 15 октября по 14 ноября 2021 года в стране проходит Всероссийская перепись населения. Несмотря на то, что это многолетняя практика в разных государствах, у многих до сих пор остаются вопросы, зачем она нужна. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Что нужно знать о переписи населения

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Всероссийская перепись должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. В период с 15 октября по 8 ноября каждый житель России независимо от гражданства может сам заполнить анкету на портале госуслуг. Нужно обратить внимание, что на заполнение электронного опросника дано меньше времени - до 8 ноября.

Также анкетеры будут обходить дома, поэтому пройти перепись можно, ответив на вопросы специалиста очно. Не забывайте спрашивать документы у человека, который позвонит в дверь и представится специалистом, занимающимся переписью.

Кроме того, принять участие в переписи можно и на стационарных участках. Там работают переписчики, и жители смогут заполнить у них переписные листы.

Зачем нужна перепись населения

Политолог Станислав Бышок в разговоре с радио Sputnik ответил на вопрос, нужна ли в текущих реалиях перепись населения.

Перепись — это один из дополнительных инструментов учета, считает специалист.

"Для социологов — вообще раздолье",

— сказал Бышок, напомнив, что в анкете переписи населения содержатся не только стандартные вопросы об адресе или возрасте, но и роде деятельности, знании иностранных языков и многом другом.

Минимальный набор вопросов, чтобы понимать представления о состоянии общества в данный момент, так или иначе может содержать темы, на которые люди не захотят отвечать. Например, о политических предпочтениях или национальности. И если на данном этапе достаточно большое количество людей отказывается давать ответы на какие-то определенные вопросы, то это может говорить об определенной "психологической погоде", считает специалист.

В ходе наблюдения оказалось, что женщины чаще отвечают, что они замужем, мужчины говорят, что они женаты, значительно реже. Дело в том, что зачастую женщины воспринимают и отношения без штампа в паспорте браком, а мужчины считают себя в данном случае свободными людьми.

"Это интересная штука — как люди оценивают свое состояние, финансовое положение.

Мы по-разному сейчас трактуем бедность, богатство, семейное положение. Свой возраст: например, если вам 40 лет и вы мужчина, то вы молодой мужчина или мужчина среднего возраста".

Разница между сухой цифрой и собственным мироощущением

"Для профильных министерств принципиально важны не только сухие цифры, которые они и так получают через свои источники. Но и картину того, как люди чувствуют. Это тоже разница: между сухой цифрой и своим мироощущением".

Есть масса возможностей применения полученной информации. В том числе, в государстве могут быть скорректированы бюджеты общие, или по отдельным городам и профессиям. Проще говоря, для органов власти это отличный инструмент для понимания, что происходит в стране для целевого формирования дальнейшей политики: строительство жилья, варианты защиты социально необеспеченных людей, сколько в стране мужчин, а сколько — женщин, и многое другое.

Перепись — это не только фактическое состояние населения страны в определенный момент времени, но и инструмент прогнозирования. Информация о динамике перемен поможет предугадать, как изменится численность определенного города через несколько лет или социально-экономическая ситуация в регионе.

Будьте начеку

Под видом анкетера в дом могут прийти и мошенники. Помните о некоторых вещах, которые должны вас насторожить:

Настоящий переписчик приходит в даты с 15 октября до 14 ноября, и ни днем позже.

Переписчик не будет просить вас пройти анкетирования с помощью смс-сообщений или по телефону, не будет интересоваться вашими документами.

Настоящая перепись проходит только в домах, в общественных местах анкетеры не подходят.