"Позорище": как Летучая в белых перчатках ударила в грязь лицом

В Москве вспыхнул скандал из-за отчисления студенток из Высшей школы кино и телевидения «Останкино». Девушки поставили лайк негативному комментарию об учебном заведении, а руководство университета сочло это поводом для отчисления.

Фото: @elenapegas @elenapegas

Накануне в Сети появилась информация для студентов «Останкино», что оплату за обучение необходимо произвести к первому ноября. При этом учебных дней до восьмого ноября не планируется, как и скидок для студентов. Несправедливость вызвала волну негатива и соответствующие комментарии к посту от университета.

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Вскоре четыре студентки получили сообщение в Instagram, которое было отправлено с официального аккаунта школы «Останкино». В нем было указано, что девушки более не являются студентками ВУЗа, а их пропуски в учреждение заблокированы.

"Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко. На это противно смотреть, – заявили администраторы школы «Останкино».

Далее ситуацию решила прокомментировать Елена Летучая, которая занимает должность художественного руководителя школы «Останкино». У себя на странице она объяснила, что учебное заведение берет выходные из-за указа президента, а не по собственной воле. Возмущение студентов Летучая прировняла к байкотированию антиковидных мер.

«Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Инстаграм, ни лайки к этим постам – к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», – заверила Елена Летучая.

Но подписчики Летучей такое объяснение происходящего не оценили и буквально "завалили" ведущую негативными комментариями. Абсолютное большинство поддержало девушек, назвав Елену "позорищем".

«На представленных скринах и материалах от ваших студентов речи вообще не было о саботировании антиковидных мер. Там был не самый конструктивный комментарий с предложением пересмотреть сроки оплаты за занятия, который поддержали обычным примитивным лайком несколько студентов. В этих же материалах указано, что это является причиной «отчисления, - писали люди под постом.

«Какой кошмар. Почему вы все перевираете??? Никто не агитировал против ковидных мер!!!! Девушек отчислили абсолютно несправедливо», - возмущались фолловеры Елены.

В комментариях отметились и те студенты, которые обучение оплатили, но возмущение однокурсниц поддержали. В учебное заведение пройти они также не смогли.

Чуть позже стало известно, что после начавшейся шумихи в СМИ, руководство учебного заведения пообещало двум студенткам вернуть деньги.