Как советская официантка сбежала в Австралию в одном купальнике

«Девушка в красном бикини» - так называла зарубежная пресса Лилиану Гасинскую. 18-летняя украинка решилась на дерзкий побег за железный занавес и преуспела в этом.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Путь к мечте

Видео дня

Лилиана родилась в степном промышленном городке Алчевск на Луганщине. Родители всегда старались давать ей все самое лучшее – модно одевали, отдали в единственную в округе английскую школу.

С четырнадцати лет девочка мечтала уехать из СССР. Хорошее знание иностранных языков давало ей возможность устроиться на работу за границу. После окончания спецшколы многие ее одноклассники планировали поступление в Горловский институт иностранных языков или в более престижные учебные заведения. Но Лиля не хотела ждать так долго. Окончив восьмой класс, она уехала в Одессу и там поступила в ПТУ, готовящее младших специалистов для пассажирского флота. Выпускники училища получали шанс работать на международных морских судах. Лиля отлично училась, а после окончания учебы прошла строгий отбор и устроилась работать официанткой на международный круизный лайнер «Леонид Собинов».

Несмотря на юный возраст, девушка все рассчитала. Первой ее поездкой в качестве корабельной официантки стал круиз по Полинезии и Австралии. 14 января 1979 года судно встало на якорь в бухте Сиднея. Вечером в темноте Лиля в одном бикини протиснулась наружу через иллюминатор и поплыла к берегу. Минут через 40, выбравшись на сушу в одном из пригородов Сиднея, Пирмонте, она увидела мужчину, гулявшего с собакой, и на ломаном английском обратилась к нему за помощью.

Беглянка из «империи зла»

Опеку над Лилей взяли журналисты популярной газеты Daily Mirror. Они спрятали беглянку от искавших ее сотрудников советского посольства в обмен на согласие сделать фотосессию и дать ряд эксклюзивных интервью. Вскоре «девушка в красном бикини», как ее прозвали, стала знаменитостью. Ее имя не сходило с первых полос.

Лиля рассказала журналистам, что она всей душой ненавидит советскую систему, «основанную на лжи и пропаганде». Впрочем, больше всего ее расстраивало, что в Советском Союзе нечего купить в магазинах.

Гасинская заявила, что планирует стать актрисой или моделью. Вскоре она заключила контракт на 15 тысяч долларов с журналом Penthouse. В австралийском издании журнала появились ее снимки в стиле «ню». Заголовок гласил: «Девушка в красном бикини – без бикини». Впоследствии Лиля поступила в школу моделей. А вот статус беженки ей достался не без труда: австралийские власти никак не могли поверить, что в СССР ее преследовали по политическим мотивам. Находились и те, кто предлагал депортировать девушку на родину, как обычно поступали в этой стране с нелегальными беженцами. На выдаче беглянки настаивало и советское посольство в Австралии. Однако Лиле повезло – ей разрешили остаться.

Жизнь по ту сторону

У Гасинской завязался роман с фотокорреспондентом Daily Mirror Грэмом Флетчером, бросившим ради нее жену и троих детей. Благодаря ему она сделала карьеру профессиональной танцовщицы и диджея. Ей даже удалось сняться в двух многосерийных телешоу – «Аркада» и «Молодые врачи».

В 1981 году о Лилиане вновь стали писать газеты. Министр по делам иммиграции Ян Макфи заявил, что статус Гасинской может быть пересмотрен, так как, по слухам, она подала заявление на восстановление советского гражданства. Однако сама Гасинская эту информацию опровергла.

С Флетчером Гасинская рассталась. В 1984 году, получив австралийское гражданство, она вышла замуж за состоятельного предпринимателя Яна Хайсона и стала заниматься косметическим бизнесом. Лилиана активно помогала своим родным в Алчевске – постоянно посылала им деньги и подарки, а также снимки, на которых демонстрировала свою счастливую жизнь на чужбине.

В середине 80-х Гасинская все же посетила СССР – побывала на свадьбе своей сестры в Санкт-Петербурге. В подарок невесте она привезла шикарное свадебное платье.

Между тем личная жизнь и карьера Гасинской в Австралии складывались не слишком удачно. Ее бизнес не приносил прибыли, да и отношения с мужем постепенно стали портиться. В 1990 году последовал развод, после которого Лилиана переехала в Лондон.