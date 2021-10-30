Как пионеры подарили "жучок" послу США

В течение семи лет Советский Союз вел непрерывную "прослушку" прямо из кабинета американского посла. О том, как это получилось и чем закончилось, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Austin Mills/Flickr Austin Mills/Flickr

Эта операция началась в 1945 году и получила название "Исповедь". В рамках нее сотрудники НКВД почти целое десятилетие прослушивали кабинет американского посла, оставаясь незамеченными. А помогли им в этом пионеры из лагеря "Артек".

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В 1943 году советский музыкант и изобретатель Лев Термен придумал подслушивающее устройство без элементов питания. Оно получило название "Златоуст" и передавало информацию благодаря технологии высокочастотного резонанса. Это компактное устройство планировали использовать в целях шпионажа за американским послом в СССР.

Однако изобретение "Златоуста" не было итогом плана руководства страны, необходимо было устройство внедрить, да так, чтобы ни у кого не возникло ни малейших вопросов о нем.

Для этой цели советские умельцы изготовили удивительной красоты Большую печать США, выполненную из нескольких редких пород дерева (посол США Аверелл Гарриман очень любил всевозможные красивые деревянные изделия). Внутрь деревянной печати и спрятали "Златоуст". Оставалось лишь суметь передать сувенир послу, не вызвав при этом никаких опасений со стороны американцев.

Austin Mills/Flickr

Во время Крымской конференции, проходившей в Ялте, на которой собрались главы стран-участниц антигитлеровской коалиции, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов передал американской делегации приглашение посетить лагерь "Артек".

Американские чиновники приглашение приняли и во главе с послом США Авереллой Гарриманом на следующий день отправились в лагерь. Посещение было запоминающимся, особенно прониклись американцы тем, что в завершение встречи советские пионеры исполнили американский гимн на английском языке. А после этого дети преподнесли в подарок Гарриману ту самую деревянную Большую печать США со спрятанным в ней "Златоустом". Как и предполагалось, подарок посол США повесил над столом в своем кабинете.

С этого момента и началась тайная операция "Исповедь", продолжавшаяся в течение семи лет. Агенты НКВД непрерывно прослушивали все разговоры из кабинета американского посла. За это время на этом посту сменилось четыре деятеля, каждый из них менял интерьер кабинета под себя, но деревянный подарок артековцев оставался висеть на стене.

При этом американцы знали об утечке информации, но не могли даже представить себе, откуда она идет. Стоит отметить, что печать обследовали американские специалисты несколько раз, но подслушивающее устройство обнаружить так и не сумели. Скорее всего, "Златоуст" еще долгие годы не смог бы никто обнаружить, если бы об устройстве американцам не рассказал завербованный ЦРУ советский подполковник Петр Попов.

Лишь тогда деревянную печать сняли со стены и извлекли из него подслушивающее устройство. Но разгадать принцип работы изобретения русского музыканта долгое время не могли лучшие специалисты в области радиотехники. Удалось это Питеру Райту, который нашел решение загадки "Златоуста": пленочную мембрану, которая вибрировала от воздействия звуковых волн.

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